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20:17 11 Nisan 2019
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    Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu’ndan YSK çağrısı: Kararınızda birkaç kişiyi değil 82 milyonu gözetin

    © AA / Yasin Aras
    Türkiye
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    Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece’de yaptığı konuşmada Anadolu Ajansı’na (AA) yönelik, ''Kardeşim kimden bilgi aldın? CHP'den bilgi almadılar, YSK dedi ki, "benim müşterim değilsin" ondan bilgi almadılar. AKP sandık görevlilerinden mi bilgi aldılar. Açıklayın'' ifadelerini kullandı.

    Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

    — Bu kadar yalan, bu kadar dolan, bu kadar ayıp üzerine kurulu bir sistemle halkın oy verip seçtiği belediye başkanının elinden başkanlığı almaya kimsenin gücü yetmez. Çok net.

    — Buna ne vicdan, ne ahlak yetmez, hiç kimse hesap veremez. Dolayısıyla ben buradan duyuruyorum. Sayın cumhurbaşkanı sizi kandırıyorlar, sizi aldatıyorlar. Hak yiyorlar.

    YSK
    © AA /
    YSK, Büyükçekmece görüşmesini erteledi
    -Lütfen yanlıştan dönün. YSK, bu süreçte tarihi vazifelerini yerine getiriyor. Tarihi vazifelerinden birisi de 350 bin insanı rencide etmek üzere olan sisteme dur demektir.

    — İlk gece söyledim, şimdi bütün başkanlarımla, vekillerimle söylüyorum, bir kişinin hakkını yemedim, sizlerin hakkını da yedirtmeyeceğim. Bu kadar net.

    — 31 Mart akşamı, saat 17.00'de seçimler bitti. Sandıklar açıldı, yasaklar bitmeden bazı yandaş kanallar sonuçları vermeye başladı. Saat 19.00'dan sonra bir kestiler devam ettiler. Rakamlar şöyle başladı, rakibimizin oyu yüzde 68, bizim oyumuz yüzde 33. Arkadaşlar beni arıyor. Dedim acele etmeyin.

    İMAMOĞLU'NDAN ANADOLU AJANSI'NA (AA) ÇAĞRI: AÇIKLAYIN

    — 3 bin küsur oyla başkanlık ilan ettiler. Biz YSK'yla eşleşen değerlerde sayılarımızı beyan ettik. On binlerce insan o akşam görev yaptı. Sayıları verdik, sanki AA'nın trafosuna kedi girdi. Saat 23.30'da veri vermeyi kestiler. Tam 12 saat veri veremediler.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
    © Fotoğraf : DHA
    Uysal: Büyükçekmece seçimlerinin iptal edileceğini düşünüyorum
    -Türkiye'nin basın tarihinin, yüzyılın rezaleti olan Anadolu Ajansı'nı sorgulamak için komisyon kuracaklar. Kardeşim kimden bilgi aldın? CHP'den bilgi almadılar, YSK dedi ki, "benim müşterim değilsin" ondan bilgi almadılar. Kim kalıyor? AKP sandık görevlilerinden mi bilgi aldılar. Açıklayın.

    'KUMPASI EL BİRLİĞİYLE YIKTIK'

    — Kumpas kurmaya çalıştılar. O gece İstanbul'un seçimini kağıt üzerinde bitirmeye çalıştılar. Ama sizler, gönül verenler ve biz buna müsaade etmedik.

    — Kumpası el birliğiyle yıktık. Hak, hukuk, adalet duygusuyla kadını erkeğiyle, genciyle, çocuklarımızın duasıyla kumpası yıktık. Ve çıktık dedik ki, "seçimi biz kazandık kardeşim"

    'SAYIN CUMHURBAŞKANI, SİZİ ALDATTILAR'

    Ekrem İmamoğlu
    © AA / İsa Terli
    İmamoğlu'ndan 'AK Parti'ye oy verdiği belli olanların kaydı silindi' diyen Uysal'a: En komiği buydu
    -Tekrar duyuruyorum. O gün, bu kumpası kurgulayan ama il başkanı ama yöneticisi, genel başkan yardımcısı, ama AA'nın başındaki kişiler, kimse… Lütfen kurumsal anlamda cezasını verin. Buradan sesleniyorum Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sizi aldattılar. Size "seçimi kazandık" demek için Türkiye'yi aldattılar. Lütfen cezasını verin.

    — Sayın Binali Yıldırım'ı çıkarttılar, "seçimi kazandık" diye açıklama yaptırttılar. Onun yerinden olsam, onu aldatan o kişilerin ne yüzüne bakarım ne adam yerine koyarım.

    — Gelelim bugüne, bana diyorlar ki "mazbatayı ne zaman alıyoruz?" Ben size bir şey söyleyeyim. Ya kardeşim bu halk mazbatayı vermiş.

    Etiketler:
    31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri, İYİ Parti, YSK, MHP, CHP, AK Parti, Ekrem İmamoğlu, Mevlüt Uysal, Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan, Küçükçekmece, İstanbul, Türkiye
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