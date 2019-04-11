Kayıt
20:18 11 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Sudan Bayrağı

    CHP’den Sudan açıklaması

    © AP Photo / Abd Raouf
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 157

    CHP’li Ünal Çeviköz, “Sudan ile bundan sonrası için ikili ilişkiler devam ettirilmeli, ülkenin demokratik zemine kavuşmasına katkı sağlanmalıdır. AKP iktidarı, Mısır'da yaptığı hataları tekrarlamamalı, ideolojik saplantılarla hareket etmemelidir” dedi.

    © AA / Halil Sağırkaya
    Erdoğan, Sudan'daki gelişmelere ilişkin konuştu: Malumunuz darbeyle gelmiş bir siyasetçi değilim
    CHP Genel Başkan Yardımcısı emekli büyükelçi Ünal Çeviköz, Sudan'da yaşanan gelişmelerin yakından ve büyük bir duyarlılıkla izlediklerini bildirdi. Sudan'daki gelişmeleri değerlendirdiği açıklamasında Çeviköz şu görüşlere yer verdi:

    "Bilindiği gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1564 sayılı kararı ile kurulan soruşturma komisyonu Ocak 2005'te Birleşmiş Milletler'e (BM) sunduğu raporunda Sudan'ın Darfur bölgesinde insanlığa karşı suç, savaş suçu ve soykırım suçu işlendiğine dair bulgular olduğu düşüncesiyle konunun Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) havalesini önermiştir. BMGK da 31 Mart 2005'te aldığı 1593 sayılı karar ile konuyu UCM'ye havale etmiştir. UCM, Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir'i Roma Statüsü'nün 25. Maddesi (kişisel sorumluluk) uyarınca, yukarıda belirtilen suçların faili olmakla itham etmektedir ve 2009 ve 2010 yıllarında hakkında tutuklama kararı vermiştir.

    "DEMOKRASİNİN İŞLETİLMESİ İVEDİLİKLE SAĞLANMALI"

    © REUTERS / -
    Sudan'da 30 yıllık Beşir dönemi sona erdi: Ordu yönetime el koydu, OHAL ilan edildi
    Sudan'da son olarak yaşanan antidemokratik uygulamalar ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar toplumsal dinamikleri de harekete geçirmiştir. Yeni oluşacak yönetimin halkın talepleri doğrultusunda hareket etmesi ve suçun cezasız kalmaması ilkesi doğrultusunda uluslararası hukuka da saygı göstermesi bu aşamadan sonra büyük önem kazanmıştır. CHP olarak askeri müdahalelere şiddetle karşı olduğumuzu, Sudan'da hukukun üstünlüğünün ve demokrasinin işletilmesinin ivedilikle sağlanmasını beklediğimizi belirtmek isteriz.

    "İKTİDAR MISIR'DA YAPTIĞI HATALARI TEKRARLAMAMALI"

    Sudan ile bundan sonrası için ikili ilişkiler devam ettirilmeli, ülkenin demokratik zemine kavuşmasına katkı sağlanmalıdır. AKP iktidarı, Mısır'da yaptığı hataları tekrarlamamalı, ideolojik saplantılarla hareket etmemelidir"

    "SUDAN HALKININ HAKLI TALEPLERİNE KATILIYORUZ"

    CHP'li Ünal Çeviköz, Sudan'da yaşananların Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin huzur, barış ve istikrarı için büyük önem taşıdığını da ifade ederek, "Sudan halkının haklı taleplerinin, sivillerden oluşacak kapsayıcı bir geçiş hükümetiyle karşılanmaya başlanması yönündeki beklentilere katılıyoruz" dedi.

    Etiketler:
    Darbe, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Ömer el-Beşir, Ünal Çeviköz, Mısır, Sudan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Paralel evrenden kareler: 90'lı yılların distopya Rusya'sı fotoğraf projesi
    Paralel evrenden kareler: 90'lı yılların distopya Rusya'sının görüntüleri
    Karikatür
    WikiLeaks kurucusu Julian Assange gözaltında
    İnfografik
    İsrail'de parlamento seçimleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet