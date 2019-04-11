CHP’den Sudan açıklaması

CHP’li Ünal Çeviköz, “Sudan ile bundan sonrası için ikili ilişkiler devam ettirilmeli, ülkenin demokratik zemine kavuşmasına katkı sağlanmalıdır. AKP iktidarı, Mısır'da yaptığı hataları tekrarlamamalı, ideolojik saplantılarla hareket etmemelidir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı emekli büyükelçi Ünal Çeviköz, Sudan'da yaşanan gelişmelerin yakından ve büyük bir duyarlılıkla izlediklerini bildirdi. Sudan'daki gelişmeleri değerlendirdiği açıklamasında Çeviköz şu görüşlere yer verdi:

"Bilindiği gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1564 sayılı kararı ile kurulan soruşturma komisyonu Ocak 2005'te Birleşmiş Milletler'e (BM) sunduğu raporunda Sudan'ın Darfur bölgesinde insanlığa karşı suç, savaş suçu ve soykırım suçu işlendiğine dair bulgular olduğu düşüncesiyle konunun Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) havalesini önermiştir. BMGK da 31 Mart 2005'te aldığı 1593 sayılı karar ile konuyu UCM'ye havale etmiştir. UCM, Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir'i Roma Statüsü'nün 25. Maddesi (kişisel sorumluluk) uyarınca, yukarıda belirtilen suçların faili olmakla itham etmektedir ve 2009 ve 2010 yıllarında hakkında tutuklama kararı vermiştir.

"DEMOKRASİNİN İŞLETİLMESİ İVEDİLİKLE SAĞLANMALI"

Sudan'da son olarak yaşanan antidemokratik uygulamalar ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar toplumsal dinamikleri de harekete geçirmiştir. Yeni oluşacak yönetimin halkın talepleri doğrultusunda hareket etmesi ve suçun cezasız kalmaması ilkesi doğrultusunda uluslararası hukuka da saygı göstermesi bu aşamadan sonra büyük önem kazanmıştır. CHP olarak askeri müdahalelere şiddetle karşı olduğumuzu, Sudan'da hukukun üstünlüğünün ve demokrasinin işletilmesinin ivedilikle sağlanmasını beklediğimizi belirtmek isteriz.

"İKTİDAR MISIR'DA YAPTIĞI HATALARI TEKRARLAMAMALI"

Sudan ile bundan sonrası için ikili ilişkiler devam ettirilmeli, ülkenin demokratik zemine kavuşmasına katkı sağlanmalıdır. AKP iktidarı, Mısır'da yaptığı hataları tekrarlamamalı, ideolojik saplantılarla hareket etmemelidir"

"SUDAN HALKININ HAKLI TALEPLERİNE KATILIYORUZ"

CHP'li Ünal Çeviköz, Sudan'da yaşananların Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin huzur, barış ve istikrarı için büyük önem taşıdığını da ifade ederek, "Sudan halkının haklı taleplerinin, sivillerden oluşacak kapsayıcı bir geçiş hükümetiyle karşılanmaya başlanması yönündeki beklentilere katılıyoruz" dedi.