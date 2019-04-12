Kayıt
07:02 12 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Büyükçekmece'de sahte seçmen incelemesi

    Demirel'in eski avukatı Topçu: Polislerin Büyükçekmece'de tuttuğu tutanaklarla itiraz yapılamaz

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1387)
    0 0 0

    Eski Başbakan Süleyman Demirel'in de avukatlığını yapan, eski Ulaştırma, Bayındırlık ve İskan Bakanı Yaşar Topçu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine yapılan itirazları değerlendirdi. Yasaya aykırı bir durumun oluştuğunu belirten Topçu, Büyükçekmece'de polis tarafından yapılan 'seçmen kontrollerinin' de itiraza temel olamayacağını söyledi. Topçu, “Polis tarafından evlere gidilip, insanlara hangi siyasi partiye oy verdiklerini sorması yasalarımızda yer alan konut dokunulmazlığı açısından mümkün değildir. Evlere girilmesi bir yerde arama sayılır. Bunun için mahkemeden arama kararı çıkarılması gerekir" dedi.

    Eski Başbakan Süleyman Demirel'in de avukatlığını yapan, eski Ulaştırma, Bayındırlık ve İskan Bakanı Yaşar Topçu, Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuştu.

    Öztürk'ün "Eve giren polisin tutanağı geçerli mi?" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

    Erdoğan Toprak
    © Fotoğraf : Twitter
    Toprak: İki ay daha seçim tartışması ülkeyi batırır
    "Yıllarca siyasetin tam göbeğinde bulunanlar, İstanbul'da yaşanan olayın şaşkınlığını yaşıyor. Çünkü, konuya hukuki değil, siyasi olarak bakıldığını görüyor. Açıklamalar da bu yönde olduğu için tartışmalar farklı yönlere kayıyor.

    Daha önce seçimlerde yaşanmayan durumlara da tanık olunuyor. Hukukçu Yaşar Topçu, Adalet Partisi'nde (AP), Doğru Yol Partisi'nde (DYP) bakanlık, yöneticilik yaptı. Süleyman Demirel'in de avukatıydı. Seçimlerle ilgili itirazları o yapıyor ya da yaptırıyordu. ‘Ama bizim itirazlarımız şimdi yapılan itirazlara benzemiyordu’ diyor.

    YANLIŞ YOLDA 

    İtirazlar, seçimin başladığı andan, sonuç ilan edilinceye kadar geçen süre içinde sandık kurullarının oy kullandırma ve tutanak işlemleriyle, seçim kurullarının işlem ve kararları aleyhine yapılabilir Olağanüstü itiraz ve tam kanunsuzluk hali, bu işlemlerden süresi kaçırılmış olanlar için geçerli.

    Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve seçimin başlangıç tarihinden itibaren askıya çıkarılan, bir örneği de seçime katılan siyasi partilere gönderilen sandık seçmen listelerine, Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği tarihe kadar sadece seçmenlik açısından itiraz edilebilir. İşte, süresi içinde o zaman yapılmayan itirazlar, bugün gündeme getiriliyor.

    YSK
    © AA /
    YSK, Büyükçekmece görüşmesini erteledi
    Yani sandık kurullarının, seçim kurullarının işlemlerinden olmayan Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'nün hazırlayıp, askıya çıkardığı sandık seçmen listelerine olağanüstü de olsa itiraz edilemez. Çünkü, doğrudan oylama ile ilgili değil.

    EVE GİRME İZNİ OLMADAN

    Büyükçekmece'de polisin ev ev dolaşması inanılır gibi değil. Evlerin kapısını çalıyorlar, tutanak düzenliyorlar ama bu yasal olarak mümkün mü? Hem siyasetçi, hem hukukçu kimliğiyle Topçu, şunları anlatıyor:

    ‘Polis tarafından evlere gidilip, insanlara hangi siyasi partiye oy verdiklerini sorması yasalarımızda yer alan konut dokunulmazlığı açısından mümkün değildir. Evlere girilmesi bir yerde arama sayılır.  Bunun için mahkemeden arama kararı çıkarılması gerekir. Bir partinin yöneticisi ‘organize suç var' demesi üzerine, polis ‘organize suç takibi yapıyorum' diye evlere giremez. Polis, seçmene hangi siyasi partiye oy verdiğini soramaz.’

    O TUTANAKLA OLMAZ

    Hasan Akgün
    © Fotoğraf : DHA
    Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: 10 yaşındaki çocuğa 'Seçmen misin?' diye sordular
    Mahkeme kararı olup olmadığını Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'ndan öğrenmek ise mümkün olmadı. Polisler, gittiği evlerde vatandaşa gerçekten orada oturup oturmadığını soruyor ve bunu tutanağa bağlıyor. Belki bunun sayısı sınırlıdır ama kamuoyunda polisin girilmedik ev, çalınmadık kapı bırakmadığıdır.

    Örneğin 25 yıldır Büyükçekmece'de oturanlara bile orada ikamet etmediklerine ilişkin tutanak düzenlediği iddialarını öğrenmek de mümkün olmuyor. Büyükçekmece olayının üzerinde bu kadar durulmasının nedeninin İstanbul büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal ettirmektir. Böyle bir iptal gerçekleşirse, bu İstanbul'un ilçelerindeki seçimin de yenilenmesini gerektirir.

    Peki, polisin hazırladığı tutanakla seçimin iptali için başvurmak mümkün mü? Başında da belirttim, yıllarca partisi adına seçim iptallerini yapan, YSK'da izleyen Yaşar Topçu, şu uyarıda bulunuyor: ‘Seçim sonuçlarına, iktidardan emir ve talimat almak durumunda olan kişi ve kurumların tuttuğu tutanaklarıyla itiraz yapılamaz. İtirazlar ancak seçim kurullarının ve  sandık kurullarının tutanaklarıyla yapılır.  Bu durum, seçim sistemine kökten aykırı bir durum.Yasa dışına çıkanlar, yanlış yapanlar günün birinde hesap vermek durumunda kalabilir.’

    Bir seçime bu kadar gölge düşürülür. Yazık ediliyor ülkemize."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1387)
    Etiketler:
    kontrol, seçmen, yerel seçim, İBB, CHP, AK Parti, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, Türkiye, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Paralel evrenden kareler: 90'lı yılların distopya Rusya'sı fotoğraf projesi
    Paralel evrenden kareler: 90'lı yılların distopya Rusya'sının görüntüleri
    Karikatür
    WikiLeaks kurucusu Julian Assange gözaltında
    İnfografik
    İsrail'de parlamento seçimleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet