AK Parti'nin başvuru dosyasından: 'Ölülerin yerine oy kullanılmış, İstanbul'da seçimler yenilenmeli'

Türkiye gazetesinde "Ölülerin yerine oy kullanılmış" başlığıyla yayımlanan haberde "AK Parti’nin, İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin iptaline yönelik başvuru dosyası tamamlanma aşamasına geldi. Bu dosyada seçimlerin yenilenmesi konusundaki gerekçelerinin tek tek delile dayandığını belirten AK Parti kurmayları, seçimlerde ‘Kısıtlı’ olarak nitelendirilen bazı seçmenler ile ölü olarak görünen seçmenlerin yerine oy kullanıldığının da tespit edildiğini dile getirdi" bilgisi verildi.

Yücel Kayaoğlu imzalı haber şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul’daki seçimler konusunda ‘Hukukun verdiği bütün hakların kullanılarak sonuna kadar gidilmesi’ talimatından sonra, AK Parti’nin seçim hukuku uzmanları yoğun bir mesai yaparak, ‘Seçimlerin yenilenmesi’ konusundaki başvuru dosyasını hazırladı. AK Parti tarafından, seçimlerde ‘kısıtlı’ olarak nitelendirilen bazı seçmenler ile ölü olarak görünen seçmenlerin yerine oy kullanıldığını tespit etti.

Birçok ilçede sandık kurullarının kanuna uygun oluşturulmadığı, boş ve imzasız sonuç tutanaklarının bulunduğu ve seçmen kütüklerinin sağlıklı oluşturulmadığı gerekçesiyle İstanbul’daki büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi talep edilecek. AK Parti kurmayları, YSK’ya sunacakları başvuru dosyasında Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında 14 binin altına düşen oy farkının oluşmasına neden olan faktörlerin delillerinin tek tek yer alacağını dile getiriyor.

İstanbul’daki seçimlerin iptali başvurusuna ilişkin dosyaya, Büyükçekmece’de yürütülen soruşturmadaki deliller, usulsüz seçmen kayıtlarına yönelik verilen ifade tutanakları, usulsüz seçmen kayıtlarına yönelik keşif raporları ve İçişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü idari tahkikat soruşturmasında elde edilen veriler de eklenecek."