İYİ Partili Koncuk: Hayırdır, seçim mi var, bu talimatı Çatalca Milli Eğitim Müdürlüğü'ne kim verdi?

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Çatalca Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öğretmelere 'Seçimde görev almak istiyor musunuz?' diye sorduğunu ileri sürdü. İddiasına dair bir yazıyı da kişisel Twitter hesabında paylaşan Koncuk, "Hayırdır? Seçim mi var? Bu talimatı, Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne kim verdi?" dedi.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İstanbul’da Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün seçimde görev almak isteyen öğretmenlerin listesinin hazırlanması için çalışmalar yürüttüğünü iddia etti.

Hayırdır? Seçim mi var? Çatalca İlçe MEM, seçimde, görev almak isteyip, istemediğini öğretmenlere sormuş. Bu talimatı, Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne kim verdi? 4,5 yıl sonra yapılacak seçime mi hazırlık yapılıyor?! pic.twitter.com/Heyx1tJgdd — İSMAİL KONCUK (@ikoncuk) April 11, 2019

​“Acele” notuyla ve Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Erşahin imzasıyla gönderildiği ileri sürülen yazıda, “Ekli listede bulunan seçim görevlileri listesine boş bulunan yerlerin, excelin formatı bozulmadan doldurularak mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim” deniyor.

Koncuk, ilgili paylaşımına “Hayırdır? Seçim mi var? Çatalca İlçe MEM, seçimde, görev almak isteyip, istemediğini öğretmenlere sormuş. Bu talimatı, Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne kim verdi? 4,5 yıl sonra yapılacak seçime mi hazırlık yapılıyor?” notunu düştü.