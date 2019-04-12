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10:04 12 Nisan 2019
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    Şevki Yılmaz

    Akit yazarı Yılmaz tekrar etti: Her hezimet çevremizdeki şakşakçı dalkavukların tuzaklarıyla yaşanıyor

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1393)
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    Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, seçim sonuçlarına ilişkin olarak "Her hezimetin, çevremizdeki şakşakçı dalkavukların tuzaklarıyla yaşandığını acı tecrübelerimizle artık anlayıp gereken tedbirleri acilen almalıyız" dedi.

    Eski Refah Partisi Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, 21 Nisan 2017 yayımlanan yazısını yeniden okurlarına sundu.

    Yılmaz, "16 Nisan 2017 Referandumu sonrasında kaleme aldığımız ‘Hedefteki yeni plan! Erdoğan!’ başlıklı yazımızı, 31 Mart seçimlerinin hemen akabinde önemine binaen revize ederek siz okuyucularımızın ilgi ve istifadesine arz ediyoruz" dedi.

    İsmail Koncuk
    © AA / Erhan Erdoğan
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    Yılmaz'ın bugün köşesinde yayımladığı yazı şöyle:

    "Allah’ın (cc) yardımı, milletimizin basireti ve engin ferasetiyle ‘Devletin Milleti’ yerine ‘Milletin Devleti'nin önü açıldı Elhamdulillah! 

    Yalan-dolan ve iftira ağlarına takılarak oyunu veren milyonlarca vatandaşımıza; iktidarımız, adil icraatıyla nasıl kandırıldıklarını göstermelidir! 

    Aksi halde 15 Temmuz Darbesi gibi, 16 Nisan Sandık Darbesi ve 31 Mart şimdilik püskürtülse de mandacı darbeciler asla pes etmediler ve etmeyecekler! 

    Bilakis, sandık sonuçları neticesinde umutları ve iştahları daha da kabardı! 

    Şimdi, Netanyahu-Fetanyahu ve Papanyahu şeytan üçgeninin yeni planında hedef; ilk seçimlerde Recep Tayyib Erdoğan kardeşimizi halkın oylarıyla devirtmektir!

    Planladıkları sandık darbesini gerçekleştirmek için var güçleriyle mücadele edecekler ve her türlü Bizans entrikalarına başvuracaklardır!

    Mehmet Metiner
    © Fotoğraf : Twitter
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    Öyleyse bize düşen, olası ihtimaller üzerinden bugün ve yarın da olsa yapılacak olan sandık darbesini önlemenin tedbirlerini bir an evvel hayata geçirmek olmalıdır! Şöyle ki;

    Yaralı dertli ve gönlü kırık hasbi taban şûrası (demokrasisi) acilen hayata geçirilmelidir! Bu şûraya gece gündüz çalışan ve maalesef sadece seçimlerde hatırlanan STK’larımız da dahil edilmelidir! 

    Seçimden seçime hatırlanan ve sadece yemekli toplantılara davet edilen gönülleri kırık, tecrübeli ve vefalı eskimez dostlarımızla ve kanaat önderleriyle 'seçimlerden alınacak dersler ve çareler' müzakere edilmelidir! 

    Hasbi tabanın beklentileri doğrultusunda Ak Partisi yerel yönetimlerden Merkezi yönetimlere kadar tüm kadrolar ehliyet, emanet, sadakat ve güzel ahlak ilkeleri doğrultusunda yeniden belirlenmelidir! 

    İbrahim Karagül
    © Fotoğraf : Twitter
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    Her seçimde rüzgarımızı kesen bürokratik oligarklara, bürokrasideki üst düzey görevlilere ve mahalli idarelere acilen neşter atılmalı! Bilhassa ihalelerde ve imar konularında haksızlık, yolsuzluk yollarına alet olanlar ve Fetönyahu kadrolarına hâlâ çanak tutanlar görevden alınarak adli makamlara teslim edilmelidir! 

    15 Temmuz Silahlı Eşkıya darbesini başaramayan üst aklın, B planıyla İktidarımıza düşman etmek için bilerek mağdur edilen FETÖ karşıtları vatansever memur ve işverenlerden özür dilenerek, acilen tüm hakları iade edilmelidir! Bunların içinde Öğretmen, Polis, Subay ve Bank Asya’da çalıştığı için işten atılan ve diğer kurumlara geçişi bile yasaklanan Fetö karşıtı yüzlerce samimi kardeşimiz hâlâ görevdeki bazı Fetösalcı bürokrat ve militan-ulusalcı savcılar eliyle bilerek mağdur ve mazlum edilmelerindeki sinsi plan deşifre edilmeli, tedbirler acilen alınmalıdır!

    Seçme-seçilme haklarını verdiğimiz ama çoğunluğunun aldatıldığı gençlerimize eski Türkiye’yi hatırlatıcı ve ebedi sabıkalı CHP’nin zulüm dolu, hala karanlık ihanetlerini anlatan sohbetleri artırmalıyız! 

    Sandık ihtilaliyle iktidarımızı devirmek isteyenlerin medyasıyla ahlaki değerleri oy bilinci ve vatandaşlık görevleri unutturulan ‘Hababam Sınıfı’ vurdum duymaz bir gençliği oluşturma eylemlerini milli ve ahlaki bir eğitim planıyla mutlaka bozmalıyız! 

    Erdoğan Toprak
    © Fotoğraf : Twitter
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    Bürokrasimize, Üniversitelerimize, YÖK ile beraber acil tedbir alarak sahip çıkmalıyız! Önce savcı ve hakimlerimizle, hocalarımızdan başlayarak, talebelerimiz fakültelerde ve kredi yurtlarında seminerlerle bilgilendirilmelidir! 

    Sadece MİT’in raporuyla atanan YÖK dahil tüm kadrolaşmalarda yerel siyaset ve STK’ların görüşleri mutlaka alınmalıdır! 

    Devletin asıl yükünü omuzlayan çiftçi, işçi, memur emekli, esnaf vs. halk kitlelerinin maddi ve manevi sorunlarına devam eden destekler artırılmalıdır! 

    Fahri görevlilerimize ve kamuda müjde bekleyenlere verilen sözler acilen yerine getirilmelidir! 

    Seçmeni kızdırmak için seçime yakın mali cezalar yağdıran kamu kurum ve kuruluşlardaki hainler tesbit edilerek cezalandırılmalıdır! 

    Alınacak tedbirler saymakla bitmez! 

    Nasip olursa inşallah gelecek haftalarda tedbir, tavsiye ve tekliflerimize devam edeceğiz. 

    Büyükçekmece'de sahte seçmen incelemesi
    © Fotoğraf : DHA
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    Aylarca, bilhassa Güney Doğu’daki yoğun konferans programlarım sebebiyle yollardaydık! Bu acı gerçekleri yerinde gören ve yaşayan sadece din ve vatan sevgimizden dolayı yola devam bir kardeşinizim! 

    Ve yorulmadan, usanmadan dilimizle ve kalemimizle hatırlatmalar yapmaya devam edeceğiz inşallah! 

    Her hezimetin, çevremizdeki şakşakçı dalkavukların tuzaklarıyla yaşandığını acı tecrübelerimizle artık anlayıp gereken tedbirleri acilen almalıyız!  Ülkemizde, uluslararası santraç oyununun şahı ve Türkiye gemisinin kaptanı Recep Tayyib Erdoğan kardeşimize ve ondan bilerek uzaklaştırılmak istenen gerçek dost ve vefalı arkadaşlarına karşı hazırlanan bu tehlikeyi sezip, göremeyenlere ve tedbir almayan kardeşlerime Allah feraset ve basiret versin.

    Zira bu santraç oyununda şah düşerse; ülkemizin manevi ve maddi istikrar, istiklal ve istikbalinin mat edileceğini bilmemek tam bir gaflettir! 

    Tarih boyunca iktidar ve kaptanlarının etrafında dalkavuk çok, dost ise az olmuştur! Lakin dost acı söyler ve yazar! Ne yazarsa ülkesini ve Reisini sevdiğinden yazar! 

    Sandık sonuçlarıyla tüm emperyalist ülkeleri ve içimizdeki Mandacı Mason odaları sevindirmeyen, iktidarımızı ve bizleri de şımartmayan Allah’ımıza sonsuz hamd olsun."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1393)
    Topluluk kurallarıTartışma
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