HSK, Rabia Naz soruşturması ile ilgili inceleme başlattı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada, babası Şaban Vatan'ın 'müfettiş incelemesi yapılması' talebi doğrultusunda inceleme başlattı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından, Rabia Naz Vatan'ın ölümüne dair soruşturmayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. İncelemenin baba Şaban Vatan'ın 'müfettiş incelemesi yapılması' yönündeki talebi doğrultusunda başlatıldığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Şaban Vatan'ın başvurusu, Kurul gündeminde öne çekilerek öncelikli ele alındı.

Buna göre, HSK müfettişleri süreci denetleyecek ve baba Vatan'ın etkin soruşturma konusundaki iddialarını araştıracak.

Daha önce mülkiye müfettişleri tarafından Giresun'un Eynesil ilçesinde de inceleme başlatılmıştı.