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11:40 12 Nisan 2019
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    Fatih Erbakan

    Saadet Partisi'ni icra ettiren Fatih Erbakan'dan açıklama

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Merkez binasının icra yoluyla boşaltılmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Bu olay tamamen hukuki ve haklı bir sürecin sonucudur" dedi.

    Saadet Partisi Genel Merkezi tahliye ediliyor
    © Fotoğraf : DHA
    Saadet Partisi'nin genel merkez binası tahliye ediliyor
    Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın başvurusuyla alınan mahkeme kararı uyarınca Saadet Partisi'nin genel merkezinde tahliye işlemi boşaltıldı.

    Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz, ortağı oldukları Emlak Turizm Ticaret AŞ'ye (ETAŞ) ait olan ve Saadet Partisi'nin (SP) kiracı olarak bulunduğu genel merkez binasını, icra yoluyla boşalttırdı.

    Konuya ilişkin açıklama yapan Fatih Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

    ‘ORTADA İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ BİR MAĞDURİYET YOKTUR’

    Saadet Partisi Genel Merkezi
    © Fotoğraf : Twitter
    Yeniden Refah Partisi’nden Saadet’e ‘fotoğraf’ eleştirisi: Şova çevirdiler
    "Saadet Partisi bundan 'tam 6 ay önce' mahkeme kararıyla binayı hukuken tahliye etmek zorunda olduğunu öğrenmiştir. Bu olay tamamen hukuki ve haklı bir sürecin sonucudur. Ortada iddia edildiği gibi bir mağduriyet yoktur."

    "Değişen dünya koşullarını doğru okuyup Türkiyemizin geleceği için pozitif ve yapıcı bir biçimde Milli Görş'ün ruhuna prensiplerine uygun bir siyaset yapmayı terk edip günlük sert üslupla yıkıcı bir siyaset yapmayı tercih eden Saadet Partisi'nin Milli Görüş prensiplerine uygun olmayan siyaset anlayışı tahliye ediliyor."

    YEREL SEÇİMLER BEKLENMİŞ

    Tahliye işlemleri için yerel seçimlerin beklendiği vurgulanırken açıklamanın devamından şu ifadelere yer verildi:

    "1 Nisan 2019 tarihinde binayı boşaltmayı taahhüt eden, tarafımıza parti yetkilileri tarafından imzalı "taahhütname" sunan Saadet yetkilileri bizi şaşırtmadılar. Tamamen haklı, hukuki bir yasal işlemi dahi siyasi şova dönüştürmeyi tercih ettiler."

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    Etiketler:
    icra, Mehmet Altınöz, Necmettin Erbakan, yeni refah, Saadet Partisi
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