Haldun Dormen: Tiyatroda korkulacak kadar bir sansür baskısı bence yok

Tiyatrocu Haldun Dormen, katıldığı etkinlikte ‘tiyatroda sansür’ tartışmasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Dormen, “Korkulacak kadar bir sansür baskısı bence yok” ifadesini kullandı.

Tiyatrocu Haldun Dormen, 23. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'ne aday isimlerin açıklandığı basın toplantısı sonrası T24'e konuştu.

Dormen, "Tiyatro sansürü yeniyor mu?" sorusuna “Şu anda yine sansür diye bir şey var galiba. Bizim tiyatrolarda pek olmuyor, benim tiyatroda olmuyor ama korkulacak kadar bir sansür baskısı bence yok” yanıtını verdi.

Oyuncu ve Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay ise Dormen’in konuşmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Atay, “Hoca haklı, rahat olabiliriz. Oyunlarımız yasaklanıyor, sahne bulamıyoruz, kara listeye alınıyoruz, ödenekli tiyatrolardan kovuluyoruz, tutuklanan arkadaşlarımız var ama en azından, henüz kurşuna dizilmedik” dedi.

Hoca haklı, rahat olabiliriz. Oyunlarımız yasaklanıyor, sahne bulamıyoruz, kara listeye alınıyoruz, ödenekli tiyatrolardan kovuluyoruz, tutuklanan arkadaşlarımız var ama en azından, henüz kurşuna dizilmedik! https://t.co/gMFzu0wmR9 — Barış Atay (@barisatay) April 11, 2019

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