Haldun Dormen: Tiyatroda korkulacak kadar bir sansür baskısı bence yok

Tiyatrocu Haldun Dormen, 23. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'ne aday isimlerin açıklandığı basın toplantısı sonrası T24'e konuştu.
Oyuncu ve Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay ise Dormen’in konuşmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Atay, “Hoca haklı, rahat olabiliriz. Oyunlarımız yasaklanıyor, sahne bulamıyoruz, kara listeye alınıyoruz, ödenekli tiyatrolardan kovuluyoruz, tutuklanan arkadaşlarımız var ama en azından, henüz kurşuna dizilmedik” dedi.
Hoca haklı, rahat olabiliriz. Oyunlarımız yasaklanıyor, sahne bulamıyoruz, kara listeye alınıyoruz, ödenekli tiyatrolardan kovuluyoruz, tutuklanan arkadaşlarımız var ama en azından, henüz kurşuna dizilmedik! https://t.co/gMFzu0wmR9— Barış Atay (@barisatay) April 11, 2019
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