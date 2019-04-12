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11:40 12 Nisan 2019
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    Çanakkale’de Kepez Belediyesi'nin yeni başkanı CHP’li Birol Arslan, görevi ne kadar borçla aldığını belediye binasına dev afiş astırdı.

    Borç afişi CHP’li başkanlar arasında kriz çıkardı

    İHA
    Türkiye
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    Çanakkale’de Kepez Belediyesi'nin yeni başkanı CHP’li Birol Arslan, görevi ne kadar borçla aldığını belediye binasına dev afiş asarak duyurdu. Yaşanan bu duruma önceki dönem belediye başkanı CHP’li Ömer Faruk Mutan ise tepki gösterdi.

    Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş
    © AA /
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    Afişte, belediye kasasında bulunan meblağ ile borçlara yer verildi. Kasa toplamı 375 bin 618 lira 64 kuruş olarak bildirildi. Afişte borçlar ise 61 milyon 825 bin 517 lira 91 kuruş olarak belirtildi. Afişin en altında ise “04.04.2019 tarihi itibari ile toplam 61.825.517,97TL borçla belediyeyi devralmış bulunmaktayım. Birol Arslan, Kepez Belediye Başkanı” ifadesi yer aldı.

    Belediye binasına asılan afişin ardından Kepez Belediyesi’nin CHP’li eski başkanı Ömer Faruk Mutan sosyal medyadan açıklama yaptı.

    ‘POPÜLİZM VE YALAN ÜZERİNE’

    Mutan, ‘Popülizm ve yalan üzerine’ başlığı altındaki açıklamasında, şunları yazdı:

    Mansur Yavaş
    © Fotoğraf : DHA
    Yavaş'tan 'Teşekkürler Ankara afişiniz hazır mı?' sorusuna yanıt
     “1-Belediyelerde "borç" olgusuna SGK ve Hazine borçları üzerinden bakılır. Kepez Belediyesi'nin bu iki kuruma da 1 kuruş borcu bulunmamaktadır.

    2-İller Bankası ise belediyelere proje üzerinden kredi olanağı sağlamaktadır, bu kredileri alabilmek için öncelikle projeler ve haliyle bu projeleri bütçelendirip sunacak bir belediye başkanı asgari şarttır.

    Özetle; o kredileri herkes alamaz.

    3-İller Bankası verdiği kredileri kaynağından keser, kredi verirken ise projelerin yanında belediye bütçesinin kendi dinamiklerine bakar. Bütçe dinamiğine bakan kurum ise sadece İller Bankası değil, tüm finans kuruluşlarıdır. Örneğin bahse konu olan Halkbank kredi borcu 10 yıla yayılmış bir borçtur.

    4-Proje ve belediye bütçe dinamiği baz alınarak kullanılan borç tutarları; İller Bankası (Pazaryeri)= 5.000.000, İller Bankası (Hastane Yolu)=4.500.000, SUKAP(Su - Kanalizasyon- 2. Etap Arıtma)= 5.000.000, HALKBANK = 6.000.000, DENİZBANK= 1.000.000,CARİ BORÇLAR = 7.000.000, TOPLAM = 28.500.000. Hal böyleyken 61.825.517,91 TL borç nasıl bir hesap sonucu ortaya çıkmıştır?

    5-2031 yılına kadar geri ödemesi olan borçların önümüzdeki 5 yıl içerisinde tamamı ödenecekmiş gibi göstermek en hafif deyimle yalancılıktır. Mevcut popülist zihniyetin değil 2031'i göreceği görevde olduğu dönemde bile mali ve idari açıdan ibra edileceği şüpheli iken yapılmak istenen lafla peynir gemisi yürütmektir.

    Sonuç olarak; devlette devamlılık esastır. Biz geldiğimizde de borç vardı; mağdur edebiyatı yapmadık, iş yaptık. Kepez siyasi kültürü ve buna yansıyan belediyecilik anlayışı yalanlara dayalı kuru popülizmi kabul etmez, hizmet bekler. Kabul etmeyeceğini de hep beraber göreceğiz. Saygılarımla...”

    ‘KİMSEYLE BİR KAOS OLUŞTURMA GİBİ BİR İSTEĞİM YOK’

    Kepez Belediye Başkanı CHP’li Birol Arslan ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ben bu afişi şeffaf belediyecilik anlayışım gereği astım. Kimseyle bir kaos oluşturma gibi bir isteğim yok. Kimseyi zan altında da bırakmak istemiyorum. Amacım bu değil. Görev süremde 1 yıl dolduğunda da benim yönetimimdeki belediyeye ait son durumu yine aynı afiş yöntemiyle insanlara duyuracağım” şeklinde konuştu.

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    Etiketler:
    borç, belediye, afiş, Çanakkale, Kepez, CHP
    Topluluk kurallarıTartışma
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