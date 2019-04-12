YSK'dan Honaz'da seçimi yenileme kararı

YSK, CHP'nin 8 oyla kazandığı Denizli'nin Honaz ilçesindeki seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2 Haziran da Denizli- Honaz için seçimlerin yenilenmesi kararı çıktı. Hayırlı Cumalar" ifadelerini kullandı.

2 Haziran da Denizli- Honaz için seçimlerin yenilenmesi kararı çıktı. Hayırlı Cumalar — Necip FİLİZ (@necipfiliz) 12 апреля 2019 г.

​Honaz'daki seçimleri CHP adayı Yüksel Kepenek 9 bin 389 oyla kazanmış, AK Parti adayı Turgut Devecioğlu ise oyların 9 bin 381'ini almıştı.

Honaz ilçesinde seçimler, 2 Haziran'da yenilenecek.