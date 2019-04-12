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13:12 12 Nisan 2019
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    Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu: İstanbul Büyükşehir Belediyesi kimsenin malı değil, 'Sarıldık bırakmıyoruz' ne demek?

    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1396)
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    Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu, AK Parti'ye çağrı yaptı ve "Milletin malı değil bu, bir şeyi sarıldık bırakmıyoruz demek nedir? Size oy verenleri rencide ediyorsunuz, toplumu rencide ediyorsunuz. Siz bu seçimleri meşru bulmazsanız uluslararası camia hiç bulmaz" dedi.

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

    İmamoğlu, sözlerine "Ülke meselelerini ıskaladığımız bir dönemdeyiz. 12 gündür İstanbul seçimleriyle ülke boğuşuyor. Seçildiğimiz çok net. Göreve başlamak istiyoruz. Bütün bunlarla boğuşurken, topluma yakışmayan Büyükçekmece ve birçok konu Türkiye gündemini meşgul ederken büyük meseleleri ıskalıyoruz. Ekonomik travmayı milletçe yaşıyoruz. Ekonomiyle ilgili atılan adımlar sorunları çözmüyor. Uluslararası meseleler hepimizin canını sıkıyor" diye başladı.

    ​"Doğu Akdeniz'de ilginç şeyler oluyor. S-400 meselesi, Rusya ile, ABD ile olan ilişkiler gündemin dışında kalmış şekilde. Milletçe ıskalıyoruz. Belki yarın bedeli ağır olacak şeylerden uzak kalıyoruz. Ülkemizin, milletimizin, İstanbulumuzun yorulmasını kabul etmiyoruz" ifadesini kullanan İmamoğlu, şöyle devam etti:

    "İstanbul Büyükşehir Belediyesi büyük bir organizasyon. Belediyedeki bazı usuller, uygulamalar kulağımıza geliyor. İncelemeye çalışıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi bir organizasyonun boş kalmaması gerekiyor. Bunu çözmemiz gerekiyor. Bazı çalışanlara sendika baskısı yapıldığı gibi duyumlar geliyor. Çalışanlara seslenmek istiyorum, çalışan, alın teri döken herkes başımızın üstünde. 16 milyon İstanbulluya hizmet dönemini başlatacağız. İşinizi yapın, İstanbulluya hizmet edin.

    Canan Kaftancıoğlu
    © AA /
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    Bu seçim sonuçlarında en çok rencide edilen, gönlü kırılan bence AK Partili hemşehrilerim, dostlarım. Şu anda yaratılan ortam kaygı verici. Siz seçimi tartışmayı kendinize mesele ederseniz, kendinize oy vermiş insanları bile kırarsınız. Beni kutlayan birçok AK Partili hemşehrilerim var. Bir seçimi böyle tartıştırmanın, kurumları baskı altında tutmanın anlamı yoktur. Yazık ediyorsunuz. Hizmet dönemimizde AK Partili hemşehrilerimize onları kucaklayacak bir belediye başkanı olacağım.

    YSK'ya seslenmek istiyorum, Maltepe'de 12 gündür sayım işlemi sürüyor. Bitirin artık şu işi. Hedefiniz, amacını nedir anlamadım. Bugün yarın bitecek meseleyi 12 gündür sürdürmenin bir anlamı yok. Maltepe'deki sayım işleminin bitmesiyle bitmiş olacak. Bu geciktirmenin hiçbir anlamı yok.

    Büyükçekmece'de yapılan travmayı hatırlatmak isterim. Böyle bir uygulama Türkiye tarihinde ilk defa. Uygulama net. Seçim kurulunun ortaya koyduğu liste üzerinden hiçbir iddiada bulunulamaz. Eğer orada ilçe nüfus müdür veya sorumlu bir kişi suçlanıyorsa buyrun yapın. Bir seçimi şaibe altında bırakacak şekilde davranırsanız, morallerini bozarsanız Türkiye'nin geleceğine, seçimlerine şimdiden gölge düşürmüş olursunuz. Bir partinin iddiasına delil toplama diye devam ederseniz bundan sonraki seçimleri zan altıda bırakırsınız. Büyükçekmece halkı rahatsız.

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : Twitter
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    Seçime şaibeleri katıp, insanları rahatsız etmeyin. 5 yılda 7 seçim yapıldı. O zaman her seçimin meşruluğu konusunda insanların zihnine şüphe düşürürsünüz. Kimse İstanbul Büyükşehir Belediyesini makamlarını mülkü olarak kabul etmesin. Milletin malı. Siz oy veren insanları, toplumu rencide ediyorsunuz. Demokrasinin damarlarına nefes verelim.

    YSK'ya seslenmek istiyorum; YSK tarihi bir vazife yapıyor. Başka bir alternatifi şiddetle reddediyorum. İnsanları umutsuzluğa sürükleyecek hiçbir kararı almaya kimsenin hakkı yoktur. Türkiye'deki seçimlerin meşruluğunu, devamlılığını üstlenmekle mesuldür. Toplumun ve İstanbul'un sağduyusunu yok saymaksınızın, toplumu rahatlatma mecburiyetindesiniz. Süreç belli. YSK kararınızı verin, işimize başlayalım, İstanbul'un kaybedecek tek bir anı dahi yok. Ben göreve milletiyle beraber göreve başlayacak enerjiye sahip bir şekilde süreci bekliyoruz."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1396)
    Etiketler:
    YSK, CHP, Ekrem İmamoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
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