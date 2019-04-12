Öztrak uyardı: En son bu iş yapıldığında Danıştay'da kan dökülmüştü

31 Mart yerel seçim sonuçlarına yönelik itirazlarla ilgili açıklama yapan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, YSK'nın önünde tarihi bir sorumluluk olduğunu söyledi. Bazı medya kuruluşlarını eleştiren Öztrak, "İktidarın saltanat kayığı olan gazeteleri uyarıyorum. Yandaş medyada YSK üyelerinin fotoğrafları boy boy yayınlanıyor. En son bu iş yapıldığında Danıştay'da kan dökülmüştü" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun iktidar baskısı altında olduğunu söyleyen CHP'li Öztrak, "Sandıktan sonucu itibarsızlaştırarak İstanbul'da kaybettiği seçimi masa başında çalma operasyonuna izin verilmemelidir. Seçimlerin sonuçlarının kumpasla çalınmasına hukukun izin vermeyeceğine inanmak istiyoruz" diye konuştu.

Öztrak, "YSK'nın önünde tarihi bir sorumluluk vardır. Erteleme Türkiye'ye çok değerli bir vakti kaybettiriyor. İstanbul kararı çocuklarımızın aşını, işini, geleceğini de etkileyecektir. Tarihi bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte herkes tarihe nasıl geçmek istiyorsa öyle davranmalıdır" ifadelerini kullandı.

"YSK'nın önüne gelen kumpas dosyasını görüşmesini sürekli ertelemesi soru işaretlerine neden olmaktadır" diyen Öztrak, "Türkiye bir demokrasi midir, yoksa koltuğa oturanın bir daha kalkmadığı totaliter bir rejim midir? Tarihi bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte herkes tarihe nasıl geçmek istiyorsa öyle davranmalıdır." dedi.

Öztark, "Seçimde hileyi elinde güç olan yapar. İktidarın saltanat kayığı olan gazeteleri uyarıyorum. YSK üyeleri ifşa edildi. Yandaş medyada YSK üyelerinin fotoğrafları boy boy yayınlanıyor. En son bu iş yapıldığında Danıştay'da kan dökülmüştü. Bu yayınlarla kimler hedef alınmaktadır. Bu yayınların şerefli hakimleri korkutmayacağını düşünmek istiyoruz" diye konuştu.