Buldan: AK Parti, Ahmet Türk'ün yaşlı olması nedeniyle mazbatanın kendilerine verilmesini istemiş

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AK Parti'nin Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ahmet Türk'e dair bir itiraz dilekçesi verdiğini söyledi. Buldan, "Ahmet Türk yaşlı olduğu gerekçesiyle mazbatanın kendilerine verilmesini istemişler. Bu kadar ucuz mu sanıyorsunuz?" dedi.

© AFP 2019 / BULENT KILIC Ahmet Türk: Bu ne telaş, bu ne aymazlık

Cumhuriyet'te yer alan habere göre AK Parti, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan ve hala mazbatası verilmeyen HDP'li Ahmet Türk hakkında İl Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu.

AK Parti Mardin İl Örgütü, Türk'ün 'hasta ve yaşlı' olduğu gerekçesiyle görevini yerine getiremeyeceğini öne sürdü ve mazbatanın AK Partili Mehmet Vejfi Kahraman'a verilmesini istedi.

Konuya dair HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da bir açıklama yaptı. Başvurunun içeriğini doğrulayan Buldan, şöyle konuştu:

"Seçimlerin üzerinden 10 günden fazla zaman geçmesine rağmen halen mazbataları verilmeyen yerler var. Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlarının mazbataları verilmedi. AKP’nin Mardin için verdiği itiraz dilekçesi o kadar komik ki... Ahmet Türk’ün sağlık ve yaşlılık sorunları olduğu gerekçesiyle AKP bir itiraz dilekçesi vermiş. Ahmet Türk yaşlı olduğu gerekçesiyle mazbatanın kendilerine verilmesini istemişler. Bu kadar ucuz mu sanıyorsunuz?"

Ahmet Türk, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimde Mardin'de yüzde 56.24 oranında oy almıştı. AK Partili rakibi Mehmet Vejdi Kahraman ise yüzde 38.53 oranında oy alarak yarışı ikinci sırada tamamlamıştı.