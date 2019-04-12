Soylu'ya hakaret ettiği öne sürülen Saadet Partililere 28'er ay hapis istemi

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde halka hitaben konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bağırarak hakaret ettiği iddia edilen Saadet Partili 2 kişi hakkında 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 2 yıl dörder aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Mart'ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Üsküdar'da konuşma yaptığı sırada hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Rıdvan Çamlıca ve Yıldıray Çamlıca hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saadet Partisi hakkındaki sözlerine tepki gösteren yurttaşa "Densiz" dedi. Yurttaş, Soylu'nun konuşmasının ardından gözaltına alındı. pic.twitter.com/hMALsH6K8H — dokuz8HABER (@dokuz8haber) March 18, 2019

​​'KAMU GÖREVLİSİNE ALENEN HAKARET SUÇUNU İŞLEDİLER'

​Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, sanıkların halka hitaben konuşma yapan Soylu'yu hedef alarak hakaret içerikli bağırdıkları anlatıldı.

© AA / Muhammed Enes Yıldırım Soylu’ya hakaret ettiği öne sürülen Saadet Partililere adli kontrol talebi

İddianamede, sanıkların alınan savunmalarında, Soylu'nun Saadet Partisi'ne ilişkin söylemlerine karşı çıktıklarını, ancak hakaret içerikli sözler söylemediklerini ileri sürdükleri, olaya tanık olan 3 polis memurunun ise sanıkların Bakan Soylu'ya hitaben hakaret içeren sözler söylediklerini beyan ettikleri anlatıldı.

Sanıkların bu şekilde üzerilerine atılı 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçunu işledikleri belirtilen iddianamede, her 2 sanığın 3 ay 15 günden 2 yıl dörder aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianame gönderildiği Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıkların yargılanmalarına ilerleyen günlerde başlanacak.

NE OLMUŞTU?

Soylu, Üsküdar'daki konuşmasında, "Seçimlerden hemen sonra eğer hükümetimiz zafiyete uğrarsa Doğu ve Güneydoğu'da valileri, kaymakamları sokağa çıkarmazlar. Bu sözleşmeyi yapan Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'dur, FETÖ'dür, PKK'dır, HDP'nin sözde vekilleridir" demişti.

Konuşmayı dinleyen Saadet Partisi Üsküdar ilçe yönetim kurulu üyesi Yıldıray Çamlıca ve yeğeni Rıdvan Çamlıca Soylu'ya itiraz edince gözaltına alınmıştı. Yıldıray Çamlıca, ifadesinde "Biz PKK’lı değiliz, ben Saadet Partiliyim, PKK'lı değilim, vatanımı da seviyorum" ifadesini kullanmıştı.