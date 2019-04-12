İmamoğlu'ndan Gül yorumu: Seslerinin daha çok çıkması lazım

Yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Abdullah Gül'ün açıklamalarıyla ilgili soruya yanıt verdi. Gül'ün açıklamalarına teşekkür eden İmamoğlu "Seslerinin daha çok çıkması lazım" dedi.

© AA / İslam Yakut Gül, İstanbul seçimini değerlendirdi: Bize yapılan yanlışları güçlü olunca başkalarına yapmamalıyız

Yerel seçimlerdin ardından açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili devam eden tartışmalara ilişkin konuşarak "Artık YSK kararı vererek insanları rahatlatmalı. 16 milyon insanı geciktirmesinler" ifadelerini kullandı.

'BU KADAR YUMUŞAK TONDA OLMAMALI'

Onbirinci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün İstanbul'daki seçim süreciyle ilgili olarak ODA TV'den Ayşe Baykal'la röportajında söylediği dile getirilen "Bize yapılan yanlışları güçlü olunca biz başkasına yapmamalıyız" açıklamasıyla ilgili soruya da yanıt veren İmamoğlu, Gül'e teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Kendilerine çok teşekkür ederim ancak, seslerinin daha çok çıkması lazım. Bu ses bu kadar yumuşak tonda olmamalı. Bu bir parti meselesi ya da kişi meselesi değil Türkiye meselesi."