Rektörlük ODTÜ Bahar Şenliği'ni iptal etti

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde her yıl düzenlenen Uluslararası Bahar Şenliği iptal edildi. Rektörlük iptal edilen şenlikle ilgili, "Üniversitemizin mevcut teknik ve idari olanakları ile gerçekleştirilmesi mümkün olmadığından, 33. Bahar Şenliği’nin yapılamayacağını bilgilerinize sunarız" açıklamasını yaptı.

ODTÜ Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT) tarafından düzenlenen ve her yıl dört gün süren şenlik daha önceki yıllarda öğrenciler tarafından 'Devrim Stadyumu' olarak adlandırılan alanda yapılıyordu. Rektörlük, öğrencilerin bu yıl da şenliği aynı yerde yapmak istemine karşı çıkarak otoparkı adres gösterdi. Öğrenciler bu teklifi kabul etmeyince Rektörlük şenliği iptal etme yoluna gitti.

Mustafa Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz. Bu kadar. pic.twitter.com/mqFjbTDZwT — melodiaria (@melodiaria) 12 апреля 2019 г.

​Rektörlükten konuya ilişkin olarak yapılan açıklama şöyle:

"Sevgili Öğrencilerimiz,

ODTÜ 33. Uluslararası Bahar Şenliği düzenlenmeleri ile ilgili Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT) ve ilgili diğer topluluklarla 22 Şubat, 27 Şubat, 26 Mart ve 8 Nisan 2019 tarihlerinde bir dizi toplantı yapılmıştır.

İlgili topluluklara Bahar Şenliği ile ilgili, üniversitemizin mevcut olanakları çerçevesinde, özellikle topluluklarımızın potansiyelini ve üniversitemizin uluslararası yönünü ortaya çıkaracak şekilde 24, 25, 26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilmek üzere bir şenlik formatı önerilmiştir.

Söz konusu öneri, KKM Otopark alanının saat 22:00’ye dek ve KKM salonlarının mesai saatleri içinde topluluk standları ve etkinlikleri için kullanımı, otopark alanında Rektörlük olanakları ile kurulacak sahnede müzik topluluklarının sahne alması, Avusturya Elçiliği katkıları ile Avusturya’dan gelecek sanatçıların konseri, uluslararası öğrenci standlarının kurulması ve kermes talebinde bulunan toplulukların hazırlayacakları yiyecek standlarını içermektedir.

Yukarıda ayrıntıları verilen öneri, şenlik formatının geçtiğimiz yıllardaki hali ile kalması talebi ile UGT tarafından kabul edilmemiştir. Bu çerçevedeki şenliğin üniversitemizin mevcut teknik ve idari olanakları ile gerçekleştirilmesi mümkün olmadığından, 33. Bahar Şenliği’nin yapılamayacağını bilgilerinize sunarız."