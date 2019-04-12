CHP'li Altay: AKP'li isimler Büyükçekmece'de yaşananlardan rahatsız

CHP TBMM Grubu İstişare Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay basın toplantısında açıklama yaptı. AK Parti'li isimlerin Büyükçekmece'de yaşananlardan rahatsız olduğunu belirten Altay, "İGDAŞ Genel Müdürü Ali İhsan Sılkım ve Büyükçekmece Nüfus Müdürü ile Mehmet Mutlu’nun aynı evde ikamet etmektedir" dedi.

CHP'li Engin Altay'ın açıklamasından satır başları şu şekilde:

CHP Meclis grubu İstanbul'da demokrasi nöbeti tutuyor. Meclis grup toplantımızda demokrasi nöbetini değerlendirdik. Şu an MYK toplantımız sürüyor.

Hukuki bir süreç siyasallaştırılıyor. Büyükçekmece'de seçmene taciz, Maltepe'de sayıma fren yapılıyor. Bilinçli olarak Maltepe'de engelleme ve geciktirme süreci yaşıyoruz.

Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü'nün önünde ayrı bir emniyet koridoru var. Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü etrafı neden polis araçlarıyla çevrildi? Vatandaşlar baskıya ragmen tutanaklara imza atmadı, simdi sahte tutanak tutulduğu iddiası var.

'AKP'Lİ YÖNETİCİLER SÜREÇTEN RAHATSIZ'

Süreçten rahatsız olan çok sayıda AKP'li vekile, AKP'li il - ilçe yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Konuştuğumuz çok sayıda AKP'li yönetici yaşananlardan rahatsız olduklarını açık ve net bir şekilde ifade ediyorlar.

Polis sokağa çıkıp kapıları çalıyorsa vatandaşı sorguluyorsa bunun anlamı 'Biz demokrasiden vaz geçtik' demektir. Biz demokrasiden vazgeçmeyeceğiz. CHP olarak tüm kadrolarımızla mücadelemize devam edeceğiz.

İGDAŞ Genel Müdürü Ali İhsan Sılkım ve Büyükçekmece Nüfus Müdürü ile Mehmet Mutlu’nun aynı evde ikamet etmektedir.

'YSK ERDOĞAN'DAN KORKMAK YERİNE ALLAH'TAN KORKMALIDIR'

CHP milletin iradesini sandıkta korumuştur. Seçim bitmiştir. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur. YSK'ya da bir çağrımız var. YSK geçmiş kararlarına uygun hareket etmek zorundadır. Yasa dışı delilere itibar etmemelidir. İktidarın oyuncağı olmamalıdır. Sarayın değil, hukukun üstünlüğünden yana tavrını koymalıdır. Kumpasa alet olmamak sorundadır. YSK, Erdoğan'dan korkmak yerine Allah'tan korkup milletten utanmalıdır.

Bu yaşananları Türkiye'yi dünyadan koparacak düzeyde bir durum olmamalıdır. Dünya milletler ailesi içinde biz dünyada tek başımıza yaşamıyoruz. Dünya demokrasiyle irtibatı olmayan ailelerle ilgisini kesiyor.

Seçimin tanınmaması demokrasinin ortadan kalkması demektir.

Büyükçekmece'de vatandaşın beyanına rağmen sahte tutanak tuttular. Bizim iddiamız şu İlçe Emniyet Müdürü'nün etrafı tekrar polisle çevrilmiş ise bunda bir gariplik arıyoruz. Vatandaşın beyan etmediği hususları içerde düzenlenip YSK'ya verileceğini düşünüyoruz. Çok garip bir tabloyla karşı karşıyayız.

Delilden suça gitmek yerine garip bir yol çiziliyor. Dün bitirmesi gereken Büşükçekmece başvurusunu YSK incelemesini tamamlamamıştır. Seçim iptalinin geriye dönük iptali yoktur olamaz. Kesinleşmiş seçmen listesinden YSK'nın yapacağı işlem yok. AKP hala sahte delil arama peşindedir.

Belediye Başkanları 5 yılda bir seçilir. İmamoğlu'nun YSK 11 gününü gasp etmiş durumdadır.

YSK'nın tüm üyelerini kast etmiyorum ancak talimat almadan mazbatayı vermeyecekler sanırım. Bazı üyelerinin görev süresi 1 yıl uzatılmıştır. Bunların amacını şimdi daha iyi anlıyoruz.

Maltepe'deki seçim uzatılarak AKP ve YSK süreci uzatmak için işbirliği yapmaktadır. Maltepe'den sonraki bahaneleri ne olacak merak ediyoruz.