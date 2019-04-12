Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya için 'davanın ortadan kaldırılması' kararı

© AA / Mustafa Kamacı Kenan Evren askeri törenle defnedildi

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve müdahil baro temsilcileri ile müdahil tüzel kişilerin avukatları katıldı.

Tarafların beyanının alınmasını ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma kararına uyan mahkeme, Evren ve Şahinkaya hakkındaki kamu davasının ölüm nedeniyle 'ortadan kaldırılmasına' karar verdi.

Ayrıca mahkeme, Evren ve Şahinkaya'nın malvarlıklarına el konulması ve sanıkların TSK'den çıkarılması ile rütbelerinin geri alınmasına yer olmadığına hükmetti.