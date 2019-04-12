Kaftancıoğlu: AKP tutunakların elimizde olup olmadığını araştırıyordu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Seçim gecesi AKP ıslak imzalı tutunakların elimizde olup olmadığını araştırıyordu. Eğer ıslak imzalı tutunaklar elimizde olmasaydı, o gece (31 Mart) sandık yoluyla darbe yapıp 'Bu seçimi 'AKP şu kadar oyla kazandı' diyeceklerdi'" dedi.

Kaftancıoğlu, Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programında 31 Mart seçim gecesine ilişkin konuştu. 31 Mart seçim gecesi AK Parti'nin, CHP'nin elindeki ıslak imzalı tutunakları araştırdığını söyledi.

Kaftancıoğlu'nun 31 Mart seçim gecesiyle ilgili şöyle konuştu:

"Biz seçim gecesi bütün tutunakları, ıslak imzalı tutunakları elimize alıp, şu andaki koordinasyon merkezimizde, benim yarı şaka, yarı ciddi ifade ettiğim 'kozmik odamız'da topladık.

AKP, Islak imzalı tutunakların elimizde olup olmadığını araştırıyordu. Eğer ıslak imzalı tutunaklar bizim elimizde olmasaydı, o gece (31 Mart) sandık yoluyla darbe yapıp bu seçimi 'AKP şu kadar oyla kazandı' diyeceklerdi. Bugün de biz itirazlarımızı yaparken "Atı alan Üsküdar'ı geçti" diyeceklerdi. Daha önceki örneklerinden bunu biliyoruz"