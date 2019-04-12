Eriğin tanesi 50 kuruş

Antalya pazarlarında tanesi 50 kuruş, yarım kilosu ise 20 TL'ye satılan ‘süper erik’ tezgahlardaki yerini aldı.

Bahar ayının gelmesiyle tezgahlardaki yerini alan badem, çağla ve erik, yüksek fiyatlarıyla cep yaktı. Geçtiğimiz aylarda kilosu 500 liradan satılan eriğin şimdilerde ise yarım kilosu 20 liraya, tanesi ise 50 kuruşa satılıyor.