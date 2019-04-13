YSK, HDP'nin 'usulsüz seçmen' gerekçeli Eruh itirazını reddetti

Kurul, HDP'nin, Siirt'in Eruh ilçesindeki seçimlerde usulsüzlük olduğu iddiasıyla yaptığı başvuruyu görüştü. YSK, HDP'nin itirazının reddine hükmetti.

Seçimlerde, Eruh Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Cevher Çiftçi kazanmıştı.

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, YSK'nın kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yarkadaş'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

''HDP'nin Eruh'taki talebinin YSK tarafından reddedilmesi, AKP'nin Büyükçekmece seçimine yaptığı itiraz hakkında da ipucu veriyor. AKP, Büyükçekmece'de aradığını bulamadı. Maltepe sayımı da bu yüzden hızlandırıldı. Mazbata Pazartesi gelecek; AKP 'yeni bahane' ile itiraz edecek. AKP Ekrem İmamoğlu'nun pazartesi günü mazbatasını almasının ardından bu kez de "eliyle koymuş gibi bildiği" 'kısıtlı' seçmenleri gerekçe göstererek itiraz etmeyi planlıyor. AKP'de oyun bitmiyor; bu itiraz süreci de Türkiye'yi 4 ay meşgul edecek. Yeter artık; Türkiye'ye yazık''.