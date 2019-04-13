AK Parti'nin, yaşlı olduğu gerekçesiyle mazbata verilmemesini istediği HDP Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, "Yaş almış olabilirim ama genç hissediyorum" dedi.

HDP Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk, AK Parti'nin "KHK ile görevinden alındığı, hasta ve yaşlı olduğu, belediye başkanlığı görevini yapamayacağını" gerekçeleriyle yaptığı itiraz hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı.

Türk, paylaşımda "Yaş almış olabilirim ama genç hissediyorum; Geleceğe umutla bakıyorum, barışa ve demokrasiye dair inancım, söyleyecek sözlerim var!!" ifadelerine yer verdi.

Yaş almış olabilirim ama genç hissediyorum;

Geleceğe umutla bakıyorum,

barışa ve demokrasiye dair inancım, söyleyecek sözlerim var!! pic.twitter.com/iuHQFHk7ta — Ahmet Türk (@AhmetTurkHDP) April 12, 2019

YSK'nin itirazı reddetmesini de değerlendiren Ahmet Türk, "Haydi hayırlı olsun Mardin halkına… Nerde kalmıştık!" dedi.