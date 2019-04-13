Ahmet Türk: Yaş almış olabilirim ama genç hissediyorum

HDP Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk, AK Parti'nin "KHK ile görevinden alındığı, hasta ve yaşlı olduğu, belediye başkanlığı görevini yapamayacağını" gerekçeleriyle yaptığı itiraz hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı.
© AA / Raşit Aydoğan
Türk, paylaşımda "Yaş almış olabilirim ama genç hissediyorum; Geleceğe umutla bakıyorum, barışa ve demokrasiye dair inancım, söyleyecek sözlerim var!!" ifadelerine yer verdi.
Yaş almış olabilirim ama genç hissediyorum;— Ahmet Türk (@AhmetTurkHDP) April 12, 2019
Geleceğe umutla bakıyorum,
barışa ve demokrasiye dair inancım, söyleyecek sözlerim var!! pic.twitter.com/iuHQFHk7ta
YSK'nin itirazı reddetmesini de değerlendiren Ahmet Türk, "Haydi hayırlı olsun Mardin halkına… Nerde kalmıştık!" dedi.
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