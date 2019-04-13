Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Tarımda ilerleyen yıllarda daha iyi noktalara geleceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarımda Milli Birlik Projesi'ne ilişkin olarak , "Bu projeyle inşallah tarımda ilerleyen yıllarda çok daha iyi konumlarda olup hasılamızı arttırarak, daha iyi noktalara geleceğiz" dedi.
Pakdemirli, Ordu'da uydudan yayın yapan TV 52'nin canlı yayınında soruları yanıtladı.
Karadeniz'de üretilen fındığın, yöre insanını bu topraklara bağladığını dile getiren Pakdemirli, bu nedenle bu ürünün hem ekonomik hem de sosyolojik açıdan değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Hükümet olarak da başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, fındığa ve Karadeniz insanına çok önem verdiğini vurgulayan Pakdemirli, "Fındığı destekleme anlamında da iyi bir noktaya taşınmamız lazım" ifadesini kullandı.
Türkiye'nin, fındık üretiminde dünyada birinci olduğunu belirten Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fındık, Türkiye açısından stratejik ve çok daha iyi değerlendirilmesi gereken ürün. Bölge insanıyla, tüm paydaşlarıyla beraber bu işleri konuşalım. Çünkü her sene hasat zamanı fiyatı dışında fındığı konuşmaz hale gelmiştik. O yüzden hasat zamanı gelmeden önce bu işin hem dününü hem bugününü hem yarınını hem de öbür gününü planlayacak şekilde oturalım, konuşalım. Ordu'da bugün katıldığım Ulusal Fındık Çalıştayını, bu sene başlamakla her sene devam edecek şekilde programladık. Çalıştayın sonuçlarını da sonuç bildirgelerini de rakamlara yani hedeflere bağladık. Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerde biz ne yapacağız, nereye doğru gitmemiz lazım… Her yıl bunu tekrar edeceğiz."
'DÜNYANIN EN BÜYÜK FINDIK ÜRETİCİSİ BENİM, BENİM LAFIM ORADA GEÇER'
Amerika'nın, fındık üreticisi olmadığını ama fındıkla ilgili her sene çalıştay yaptığını dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti: "Amerika 'Nereden nereye geldik' diye bunu kontrol ediyor. Şimdi biz de bu sene Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürümle Miami'deki programa gideceğiz. Çünkü Türkiye orada en yüksek derecede temsil edilmeli. Niye? Dünyanın en büyük üreticisi benim, benim lafım orada geçer. Fındığın, Türkiye'nin geleceği ve bu pazar hakkında hem daha fazla bilgiye hem de daha fazla etkiye sahip olacağız. Oradaki etki alanımızı da geliştirmemiz gerekiyor. Yabancılar bu işleri yaparken bizim de Türkiye'de bu ve benzeri çalıştayları her yıl devam ettiriyor olmamız lazım, ama devam ettirmenin dışında sadece dilek ve temenniler değil, sayısal hedefler de koyarak fındığın yarınlarını, 5-10 sene sonrasını, hatta 50 sene sonrasını planlayacak vaziyete getirmemiz lazım."
Pakdemirli, Tarımda Milli Birlik Projesi'ne ilişkin soruya da "25 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla tarımda ezber bozacak projeyle inşallah geliyoruz. Tüm beklentileri karşılayamayacak bir şey. Tabi ki bu bir yol haritasıdır, vizyondur. Bu, zaman isteyen projedir ama biz o yolda Türkiye olarak yürümeye başlayacağız. Bu proje, tüm paydaşları da bir arada toplayacak, bundan sonra herkese tarımla ilgili yeniden umut ışığı yakacak projedir. Bu projeyle inşallah tarımda ilerleyen yıllarda çok daha iyi konumlarda olup hasılamızı arttırarak daha iyi noktalara geleceğiz." yanıtını verdi.
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