İmamoğlu: A Haber’in sorularını yanıtladım ama yayınlamadılar

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını kazanan Ekrem İmamoğlu, A Haber muhabirinin kendisine yönelttiği soruları yanıtladığını ancak bunların yayınlanmadığını söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimini AK Partili rakibi Binali Yıldırım'a karşı önde tamamlayan Ekrem İmamoğlu, kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.

İmamoğlu, A Haber muhabirinin kendisine bazı sorular yönelttiğini söyledi.

Bu soruları yanıtladığını belirten ve o ana dair bir video da yayınlayan İmamoğlu, devamında "Ama yayınlamadılar. Verdiğim cevapları lütfen izleyin" ifadesini kullandı.

“Yaklaşık 145 yıllık demokrasi mücadelesi” diyerek neyi kastettim? A Haber’in sorularını yanıtladım ama yayınlamadılar. Verdiğim cevapları lütfen izleyin. pic.twitter.com/rW68PcHkBD — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) April 13, 2019

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