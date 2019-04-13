Kaplan: Kulislerde 'Erdoğan yeni sistem nedeniyle partisine yeterince zaman ayıramadı' deniyor

Gazeteci Emine Kaplan, kulislere dayandırdığı haberinde "Bu duruma gelinmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni sistem nedeniyle partiye yeterince zaman ayıramamasının neden olduğu, parti politikalarının sarayda belirlenmesi nedeniyle saray ve genel merkez arasında kopukluklar yaşandığına dikkat çekiliyor" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'te "AKP MKYK’de seçim sonuçları masaya yatırılırken, ‘istişare’ eksikliğine dikkat çekildi" başlığıyla yayımlanan haberde "Daha önceki yıllarda adayları belirlemek için oluşturulan komisyonlara son iki seçimde önem verilmediği, adayların çok dar bir ekiple belirlendiği, uyarıların dikkate alınmadığı, parti yöneticilerinin bile adayları açıklandıktan sonra öğrendiği eleştirisi yapılıyor" dendi.

Emine Kaplan imzalı haber şöyle devam etti:

"Bu duruma gelinmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni sistem nedeniyle partiye yeterince zaman ayıramamasının neden olduğu, parti politikalarının sarayda belirlenmesi nedeniyle saray ve genel merkez arasında kopukluklar yaşandığına dikkat çekiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçim sonuçlarını MYK’nın ardından dün de MKYK üyeleriyle değerlendirdi. Partinin tüm birimlerinden seçim sonuçlarına ilişkin analiz isteyen Erdoğan, 26-28 Nisan günleri arasında Kızılcahamam’da, “yerel yönetim” kampında tüm belediye başkanlarıyla bir araya gelecek. Milletvekillerinin katılmayacağı kampta, yerel yönetimler için 2023 yılında yapılacak seçime yönelik yol haritasının belirleneceği belirtiliyor. Parti içinde, seçimde partinin yüzde 44, Cumhur İttifakı’nın ise toplam yüzde 52’ye yakın oy almasının “başarı” olarak sayılsa bile birçok konuda öz eleştiri yapılıyor. Ekonomik koşullar, strateji hataları, MHP ile ittifakın sonuçlarını nasıl etkilediği tartışılırken, aday tercihlerinin de birçok il ve ilçede kritik önemde olduğu belirtiliyor. Bu konuda daha önceki seçimlerde aday belirleme süreçlerine dikkat çekilirken, şu değerlendirmeler yapılıyor:

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İstişare zayıf kaldı: Önceki yerel ve genel seçimlerde aday belirleme süreçlerinde birden fazla kademede komisyonlar kurulur, alt kademelerden geçen aday adaylarından en isabetli olanın belirlenmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla üst komisyonda yapılıyordu. Ancak 24 Haziran seçimlerinde ara komisyonlar kaldırıldı, üst komisyonda çok fazla değerlendirme yapılmadı. 31 Mart yerel seçimi için ise hiçbir komisyon oluşumuna gidilmedi. Bu da aday adaylarıyla ilgili geniş kapsamlı değerlendirme yapılmasını, yerelde karşılığı olup olmadığı, seçmenin gönlünü kazanıp kazanamayacağı gibi konuların araştırılmasının önüne geçti.

Adayları dar bir ekip belirledi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday belirleme sürecinde Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile çalışmayı tercih etti. Parti yöneticilerinin adaylarla ilgili çok fazla görüşü alınmadı. Hatta birçok yöneticinin aday açıklamalarından kısa bir süre önce listelerden bilgisi oldu. İllerde bire bir çalışma yapan, nabız yoklayan, genel merkeze rapor sunan bölge sorumlularının öneri ve uyarıları dikkate alınmadı. Bölge sorumlularına adaylar kesinleştikten sonra isimlerle ilgili bilgi verildi.

Yeni sistem kopukluk yarattı: Yeni sistemle birlikte Tayyip Erdoğan’ın hem genel başkan hem de Cumhurbaşkanı olması, saray ile genel merkez arasında kopukluklara neden oluyor. Erdoğan’ın, devlet işleri nedeniyle genel merkeze fazla zaman ayıramaması, parti politikalarının ağırlıklı olarak sarayda oluşturulması zaman zaman partide birçok konuda belirsizlik yaşanması sonucunu doğuruyor. Bu durum parti yöneticileri arasında koordinasyonun sağlanamaması ve genel merkez-parti grubu-Cumhurbaşkanlığı Sarayı üçgeninde çok fazla zaman ve enerji kaybını beraberinde getiriyor."