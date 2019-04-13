Kaplan: Kulislerde 'Erdoğan yeni sistem nedeniyle partisine yeterince zaman ayıramadı' deniyor

Cumhuriyet'te "AKP MKYK’de seçim sonuçları masaya yatırılırken, ‘istişare’ eksikliğine dikkat çekildi" başlığıyla yayımlanan haberde "Daha önceki yıllarda adayları belirlemek için oluşturulan komisyonlara son iki seçimde önem verilmediği, adayların çok dar bir ekiple belirlendiği, uyarıların dikkate alınmadığı, parti yöneticilerinin bile adayları açıklandıktan sonra öğrendiği eleştirisi yapılıyor" dendi.
Emine Kaplan imzalı haber şöyle devam etti:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçim sonuçlarını MYK’nın ardından dün de MKYK üyeleriyle değerlendirdi. Partinin tüm birimlerinden seçim sonuçlarına ilişkin analiz isteyen Erdoğan, 26-28 Nisan günleri arasında Kızılcahamam’da, “yerel yönetim” kampında tüm belediye başkanlarıyla bir araya gelecek. Milletvekillerinin katılmayacağı kampta, yerel yönetimler için 2023 yılında yapılacak seçime yönelik yol haritasının belirleneceği belirtiliyor. Parti içinde, seçimde partinin yüzde 44, Cumhur İttifakı’nın ise toplam yüzde 52’ye yakın oy almasının “başarı” olarak sayılsa bile birçok konuda öz eleştiri yapılıyor. Ekonomik koşullar, strateji hataları, MHP ile ittifakın sonuçlarını nasıl etkilediği tartışılırken, aday tercihlerinin de birçok il ve ilçede kritik önemde olduğu belirtiliyor. Bu konuda daha önceki seçimlerde aday belirleme süreçlerine dikkat çekilirken, şu değerlendirmeler yapılıyor:
Adayları dar bir ekip belirledi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday belirleme sürecinde Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile çalışmayı tercih etti. Parti yöneticilerinin adaylarla ilgili çok fazla görüşü alınmadı. Hatta birçok yöneticinin aday açıklamalarından kısa bir süre önce listelerden bilgisi oldu. İllerde bire bir çalışma yapan, nabız yoklayan, genel merkeze rapor sunan bölge sorumlularının öneri ve uyarıları dikkate alınmadı. Bölge sorumlularına adaylar kesinleştikten sonra isimlerle ilgili bilgi verildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)