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12:04 13 Nisan 2019
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    Hikmet Sami Türk

    Eski Adalet Bakanı Türk: İptal durumunda İstanbul'un 39 ilçesinde seçimin yenilenmesi gerekir

    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1410)
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    Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesi ihtimaliyle ilgili olarak "Bu seçimde herkes oy pusulalarını tek zarfa koyup sandığa attı. İptal durumunda da tüm seçimin yenilenmesi gerekir" dedi.

    Eski Adalet Bakanı Prof. Hikmet Sami Türk, İstanbul'da seçimlerin iptali durumunda sadece büyükşehir için değil, 39 ilçe belediye başkanı ve tüm belediye meclis üyeleri ile muhtarlar için de yeniden seçim yapılması gerekeceğini söyledi.

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
    © AA / Raşit Aydoğan
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    Sözcü'den Emin Özgönül'e konuşan Türk, “Seçim çevresi, il genelini kapsar. 2972 sayılı Mahalli İdareler Seçimi Kanunu'nun 25. maddesi, seçimin iptaline karar verilmesi halinde, o seçim çevresinin tümünde seçimin tekrarını öngörüyor'' dedi ardından da şu değerlendirmeyi yaptı:

    “Seçimi iptal edince Büyükşehir'e atılan oyları geçersiz, ilçelere atılan oyları geçerli sayamazsınız. Bu seçimde herkes oy pusulalarını tek zarfa koyup sandığa attı. İptal durumunda da tüm seçimin yenilenmesi gerekir. Kanunda da ‘Büyükşehir belediye başkanının seçiminde seçim çevresi büyükşehir belediye sınırlarından oluşur' diyor. Bu hükme göre İstanbul'da seçimin iptali, hem büyükşehir belediye başkanının hem 39 ilçe başkanının hem de tüm belediye meclis üyeleri ile muhtarların da yeniden seçimini kapsar.”

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    Hikmet Sami Türk seçimin iptali durumunda siyasi partilerin zorunlu sebepler hariç, aynı adaylarla seçime girmek durumunda olduğunu belirtti. Seçimin iptali için Yüksek Seçim Kurulu'nun baskı altına alındığını savunan Türk şunları söyledi:

    “Seçimin iptali olursa seçmenin oyuna ve milli iradeye saygısızlık olur. 7 Haziran seçimlerinde de aynısı oldu. AKP, TBMM'de çoğunluğu kaybetti. Anayasa'ya göre 45 gün içinde hükümet kurulamazsa yeniden seçim hükmü vardı. İktidar 45 günü doldurup yeniden seçim kararı alındı. 1 Kasım seçimlerinde ise AKP, TBMM'de çoğunluğu yakaladı. Şimdi İstanbul'da da aynısı yapılmak isteniyor, seçimi iptal ettirip 2. seçimde kazanmayı hedefliyorlar.”

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1410)
    Etiketler:
    yerel seçim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalet Bakanlığı, Hikmet Sami Türk, YSK
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