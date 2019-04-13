İstanbul Maltepe'de oy sayımına tekrar başlandı

Maltepe'de sayım bu sabah 09.30 sıralarında tekrar başladı. 1089 sandıktan 405'i sayılırken, 684 sandıktaki sayım işlemi devam ediyor. Sayımın tamamlanmasının ardından il birleştirme tutanağı oluşturulacak.

CHP'Lİ GÜRER: 25 VEKİL NÖBETLEŞE GÖREV YAPIYOR

Sayımın yapıldığı merkez önünde Halk TV'nin sorularını yanıtlayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu gece sonuç alınmasını beklediklerini açıkladı. Gürer, CHP milletvekilleri olarak nöbetleşe görev yaptıklarını belirtti. Gürer, 25 vekilin görev aldığını söyledi.

Öte yandan güvenlik önlemlerinin de artırıldığı görüldü. Basın mensupları dahil içeriye kimsenin alınmadığı belirtildi.

Maltepe'de Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde tüm sandıklarda oy pusulalarının sayılması işlemi dün akşam gerginlik yaşanması üzerine ertelenmişti. Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, 'bir grup AKP ve MHP'linin oy sayım alanına girerek hâkimleri tehdit ettiğini', bu nedenle bir gerginlik yaşandığını belirtmişti.