Hakimler, Maltepe'de oy sayım işlemi sırasında yaşanan arbedeyi anlattı

İŞTE AKP VE MHP'nin yalanını ortaya koyan RESMİ BELGE... AKP ve MHP'lilerin saldırısına uğrayan HAKİMLER, olayların nasıl başladığını anlatıyor. HAKİMLER, AKP ve MHP'lilerin salonu bastığını tutanakta şu şekilde anlatıyor: pic.twitter.com/CsRiQaYF3t