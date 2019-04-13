Hakimler, Maltepe'de oy sayım işlemi sırasında yaşanan arbedeyi anlattı

Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nun, dün yeniden oy sayım işlemi sırasında yaşanan arbedeye dair tuttuğu resmi tutanak ortaya çıktı.
Tutanağı kişisel Twitter hesabında paylaşan Barış Yarkadaş, "İşte AKP ve MHP'nin yalanını ortaya koyan resmi belge. AKP ve MHP'lilerin saldırısına uğrayan hakimler, olayların başladığını anlatıyor. Hakimler, AKP ve MHP'lilerin salonu bastığını tutanakta şu şekilde anlatıyor" dedi.
İŞTE AKP VE MHP'nin yalanını ortaya koyan RESMİ BELGE... AKP ve MHP'lilerin saldırısına uğrayan HAKİMLER, olayların nasıl başladığını anlatıyor. HAKİMLER, AKP ve MHP'lilerin salonu bastığını tutanakta şu şekilde anlatıyor: pic.twitter.com/CsRiQaYF3t— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) April 12, 2019
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