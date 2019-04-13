Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden, sokak köpeklerinin zehirlenmesi soruşturmasına müdahillik talebi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Batıkent'te sokak köpeklerinin zehirlenmesi üzerine başlatılan soruşturmaya müdahil olmak için başvuru yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Batıkent semtindeki Turgut Özal Mahallesi'nde sokak köpeklerinin zehirlenme olayı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatı doğrultusunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya müdahil olmak üzere dün başvuru yapıldı aktarıldı.

'DAVANIN TAKİPÇİSİYİZ'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yaşanan bu elim ve insanlık dışı fiiller nedeniyle mevzuatın idaremize vermiş olduğu görev ve yetkiler çerçevesinde, gerek 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet, gerekse Türk Ceza Kanunu kapsamında şüphelilerin cezalandırılması için yürütülen soruşturmanın ve açılacak davanın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

© AA / Fahri Kubilay Konya'da 7 köpek, ayakları bağlı halde ölü bulundu

Sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Sağlık Daire Başkanlığı bu vahşetin sorumlularının ortaya çıkarılması ve yasal işlem yapılması için görevlendirilmiştir" demişti.

SAVCILIK İTİRAZ ETMİŞTİ

Sosyal medyada da gündeme gelen olaya, çok sayıda mahalleli ve hayvansever tepki göstermişti.

Batıkent'te 16 sokak köpeğini zehirleyerek telef ettikleri öne sürülen üç şüphelin, 'sahipli hayvanı öldürme' suçundan tutuklanmaları talebi ile sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hâkimlik, zanlıları 'adli kontrol hükümleri' uygulayarak serbest bıraktı. Bunun üzerine, soruşturmayı yürüten savcı, sulh ceza hâkimliğinin bu kararına itiraz etti.