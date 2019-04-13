Bahçeli: Oy oranımızı yüzde 7.4 göstermek haksızlıktır, adaletsizliktir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamamda bir otelde düzenlenecek il başkanları toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Burada seçim sonuçlarını değerlendiren Bahçeli, "Şunu bir defa gönül huzuruyla bir kez daha söylemek isterim ki seçimin kazananı Cumhur İttifakı'dır. Bunun aksini iddia etmek beyhude bir çabadır" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarının devamında öne çıkanlar şöyle.

- Partimiz seçimlerde büyük bir başarıya imza atmıştır. Kaybedeceğimizi düşleyenler yeniden hayal kırıklığına uğradılar. MHP kamburlarında kurtuldu, yükselişine devam etti. 31 Mart'ta Türk milleti bekasına sahip çıktı. Aziz milletimizi Cumhur İttifakı'nı teyit etmekle kalmadı, istikbalin mimarı olarak tescilledi. Bunun hazmedemeyenlerin ne söylediği bizim meselemiz değil. Bizim fitnekoliklerle oyalanmaya niyetimiz yoktur. Önümüze bakacağız, işimize bakacağız. Yolumuzdan sapmayacağız.

- Çok cepheden saldırı altında olabilir hiç fark etmez. Bize sökmez, bize işlemez. Kutlu davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Demokrasi kültürümüzün yozlaştırılmasına suskun kalmamız, delilli, ispatlı sandık yolsuzluklarına göz yummamız kesinlikle düşünülemez. Demokratik süreçleri şaibelerle boğmak, sahadaki emeği, milletimizin erdemli seçimini sandık başında tahrip etmek, altından kalkılamayacak sonuç ve sorunlara zincirleme şekilde yol açabilecektir.

- Partimizin 31 Mart yerel seçimleri üzerinde düşünce ve değerlendirmelerini maddeler halinde şöyle özetlenebilir;

1- Seçimler genel anlamda huzurlu geçmiştir. Seçime katılım oranı yüzde 85'i bulmuştur. Zillet ittifakı ne yaptıysa sonuç alamamıştır. Türk demokrasisi her türlü engellemeye iftiralara rağmen köklü ve dinamik niteliğini kanıtlamıştır.

© Sputnik / Gazeteci Uğuroğlu: YSK bir kaza yaptı ve yapmaya devam ediyor

2- Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin resmen uygulanmaya başlandığı bir dönemde gerçekleşmiştir. Bu kapsamda seçim sistemin adı konulmamış güven oyuna dönüşmüştür. Kazanan Cumhur ittifakıdır.

3- MHP bir büyük şehir toplam 235 belediye başkanlığı kazanmıştır. Belediye başkanlıklarının yüzde 70'i Cumhur İttifakı'ına geçmiştir. Bu başarı sayılmayacak mıdır? Büyüdükçe büyüyoruz, gücümüze güç katıyoruz. Gönül isterdi ki daha fazla belediye başkanlığı kazanalım. Eksiğimiz varsa tamamlayacağız.

4- 3658 belediye meclis üyesi partimizden seçilmiştir. Oy oranımızı yüzde 7,4 göstermek haksızlık ve adaletsizliktir. Partilerimizin oy dağılımı en iyi il genel meclisi üyeleriyle anlaşılacaktır. Partimizin aldığı oy oranı yüzde 18.1'dir. Belediye meclis üyeleriyle il genel meclis üyelerinin sayısal üstünlüğü Cumhur ittifakındadır.

© REUTERS / Huseyin Aldemir Prof. Kaboğlu: YSK, 'yetkinin kötüye kullanımı olarak' adlandırılabilecek bir sürece girmiştir

5- CHP'nin 11 büyükşehri aldığı görülmektedir. Kazanırken kaybetmek böyle bir şeydir. Davul onların boynunda olsa da tokmağın kimde olduğu bellidir. Bir sistem adaletsizliğinden bahsetmiştik. İlçelerde başarı kazanıp, büyükşehirlerde sandıktan çıkan neticenin çelişmesini arıza olarak yorumlamıştık.

'YENİ SEÇİM SİSTEMİ MECLİSE GELİRSE KATKI VERİRİZ'

Öyle bir sistem inşa edelim ki, büyükşehir belediye başkanlarını seçelim o da yetkisiyle ilçe belediye başkanını belirlesin dedik. Bunu 'eyalet sistemi' olarak çarpıtmak cahilliktir, ahlaksızlıktır. Teklifimizi sulandırmaları bize çamur atanlar kendi dertlerine yansınlar. Biz Türkiye'nin huzuru için alayını karşımıza alırız. Bu seçim sonuçları göstermiştir ki yerel yönetimlerde reform büyük ihtiyaçtır. Konu meclise geldiği taktirde tüm katkıyı vereceğimiz bilinmelidir.

© AA / İslam Yakut Yıldırım: Suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var, tutumum YSK karar sürecine saygımı gereğidir

6- İstanbul'da sular durulmamıştır. CHP'nin adayı mazbataya hak kazanmış gibi görünse de seçimlere şaibe karıştığı ortadadır. Hayali seçmen yazımı sandık görevlileri hakkındaki kuşkular, oy kaydırmalar, FETÖ iddiaları İstanbul'da seçimi gölgelemiştir. Seçimi kazanan kim olursa olsun saygı duyarız. Binali Yıldırım lehine 16 bin oy nasıl çalındı? Sandık yolsuzlukları sonucu gölgeledi. İstanbul'da seçimi tekrarlamak en mantıklı yol olacaktır. Seçimin tekrarı çözüm olarak düşünülebilir. Çalınmış bir zafer kimseye fayda getirmez.

7- Doğu ve Güneydoğu'da Kürt kökenli kardeşlerimiz HDP ile mesafe koymuşlardır. Hepsini tebrik ediyorum. Kürt kökenli kardeşlerimiz oynan oyunları görmüş, PKK'ya haddini bildirmiş, HDP'ye yeter artık mesajını vermiştir.

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8- Bir yanda seçim sonuçları üzerinde tartışmalar sürerken, ülkemizi ilgilendiren uluslararası gelişmeler endişe vericidir. Sudan'dar darbe olmuştur, Libya kaynayan kazan olmuştur. Fransa ve İtalya sözde Ermeni soykırımını gündeme getirmişlerdir. Macron'un 24 Nisan'ı anma günü ilan etmesi utanç verici bir rezalettir. Fransa anacaksa Afrika'da öldürdüğü masumları anmalıdır. Biraz onuru varsa Türk milletinden özür dilemelidir. Öte yandan ABD provokasyonlarına devam etmektedir. Terör örgütlerine silah sağmaktadır. Türkiye ABD'nin sömürge ülkesi midir? Milli bekamız her şeyin önündedir.