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12:03 13 Nisan 2019
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    Ekrem İmamoğlu

    Alçı: Çok açıkça uyarıyorum, İmamoğlu derbiye gitmemeli

    © Fotoğraf: Twitter
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1410)
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    Habertürk yazarı Nagehan Alçı, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu'nun Galatasaray - Fenerbahçe derbisine gitmemesi gerektiğini söyledi.

    Nagehan Alçı, Habertürk'te "Ekrem İmamoğlu bu derbiye asla gitmemeli" başlığıyla yayımlanan yazısında "Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı İzmir mitingi ile ilgili yazımı okurlarım hatırlayacaklardır. Tunç Soyer ve Ekrem İmamoğlu İzmir'de milyonlarca kişiye beraber hitap edeceklerdi. İmamoğlu o coşkulu mitingde fiilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ilan edilecekti" ifadesini kullandı.

    Alçı şöyle devam etti:

    Ekrem İmamoğlu
    © AFP 2019 / Ozan Kose
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    "Ben bu haberi duyar duymaz böyle bir mitingin inanılmaz bir yanlış olacağını ve toplumsal gerilimi tepeye vardıracağını ifade etmiştim.

    Neyse ki CHP içinde sağduyu galip geldi ve özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerinde müdahalesiyle bu akla aykırı İzmir mitingi iptal edildi.

    Şimdi tıpkı İzmir mitingine benzer ikinci bir yanlışlığı Ekrem İmamoğlu cephesi yapmak üzere görünüyor.

    Bilindiği gibi yarın yani 14 Nisan Pazar günü saat 19'da Fenerbahçe-Galatasaray derbisi var.

    Futboldan hiç anlamam ama tüm ülke gündeminin baş köşesine oturan Türk futbolunun 1 numaralı derbisini bilirim.

    Ekrem İmamoğlu ve ekibi öğrendiğime göre Kadıköy'de oynanacak bu müsabakaya tam kadro bir çıkartma yapmayı planlıyormuş.

    Kadıköy zaten CHP'nin çok güçlü olduğu bir bölge. Fenerbahçe tribünlerinde ağırlıklı grupların CHP tandanslı olduğu da öteden beri biliniyor. Stadyumun ismi de CHP'nin meşhur Başbakanı Şükrü Saraçoğlu.

    İmamoğlu bu maça gittiğinde şüphesiz 55-60 bin kişi birden İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu haykıracak ve çok büyük bir gösteri olacak. Coşkulu ideolojik sloganlarla stadyum inleyecek.

    Hem Ekrem Bey hem de CHP örgütleri tüm Türkiye'nin gündemindeki bu derbide böyle bir destek gösterisinden çok memnun olabilir ama bu hareketleri toplumsal gerilimi zirveye taşıyacak bir girişim olur.

    Ekrem İmamoğlu
    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    İmamoğlu'ndan Gül yorumu: Seslerinin daha çok çıkması lazım
    Çok açıkça uyarıyorum… Ekrem İmamoğlu yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçına kesinlikle gitmemeli. Bu programını iptal etmeli. Sağduyu ve itidal galip gelmeli.

    Ekrem Bey gitmekte ısrar etse bile sağduyulu bir insan olduğuna inandığım CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tıpkı akla aykırı bir iş olan İzmir mitingini iptal ettirdiği gibi Kadıköy'deki bu şovu da iptal ettirmeli.

    Kendi tribünlerinin verdiği gaz çoğu zaman siyasetçileri sarhoş edebiliyor ama bu tür gösterilerin sonu hiçbir zaman hayırlı olmuyor ülke için.

    Hele bu olay özelinde FB-GS maçında İmamoğlu'nun yapacağı bir gövde gösterisi en fazla da İmamoğlu aleyhine bir netice verecektir.

    Eğer bu gösteriyi yapmakta ısrar ederse Ekrem İmamoğlu kendi elindeki silahla kendi ayaklarına kurşun sıkar.

    İmamoğlu'nun bu yanlış davranışıyla beraber toplum ve siyasi ortam daha da gerilir. Türkiye zarar görür.

    Şu an bütün siyasetçiler karşılıklı meydan okumaları ve gövde gösterilerini bir yana bırakıp YSK'nın vereceği kararı beklemeli ve sonuç ne çıkarsa çıksın saygı göstermeli. YSK tek patron.

    YSK'nın kararının zaten eli kulağında. Herkes sakin olmalı ve sosyal zıtlaşma ortamı yaratmaktan kaçınmalı. Türkiye olarak çok kritik bir eşikteyiz."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1410)
    Etiketler:
    derbi, belediye, yerel seçim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP, Fenerbahçe, Galatasaray, Nagehan Alçı, Ekrem İmamoğlu, Türkiye
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