Erdoğan: Omuz omuza olmamız gerekirken başka mecralara yönelenleri görüyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, imam hatipli olmanın 'dava adamı olmak' anlamına geldiğini belirterek "Şu anda bakıyoruz bazı yerlerde seçimlerde falan hemen anında sendika değiştirmek falan herkes bir yere savrulmaya başladı. Bu dava adamı olmak demek değil. Böyle olur mu?" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Kurulu'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Aldığımız terbiye gereği hangi okulda okursa okusun tüm çocuklarımız evladımızdır" diyen Erdoğan, "Türkiye tek partili dönemin hastalıklı zihniyetinden kurtulmuşsa imam hatipliler sayesindedir. Sizlerden beklenen tüm ümmetin ve insanlığın önünde bir ışık olmanızdır" diye konuştu.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu kutlu dava yolunda verilen mücadelenin ve yapılan fedakarlığın değerini asla unutmayacağız. Pınarhisar Cezaevi'nde olduğum için evladım Bilal'in imam hatip mezuniyetine katılamamıştım. O gün için yazdığım mektupta şunları söyledim. 'Yanınızdayım, çünkü oğlum sizin aranızda sizden biri. Hüznünün size reva görülen muameleden dolayıdır. Bu benim de yüreğimde, cezaevinden daha ağır bir yaradır. Ama bunun üzerinden geleceksiniz. Üzülmeyin, yarına ilişkin umutsuzluğa düşmeyin. Sizler birer meşalesiniz bu karanlık günlerde. Sevgili oğullarım, kızlarım hepinizin ellerinin sıcaklığını ellerimde hissediyorum. Mezuniyetiniz aydınlık olsun derken geleceğinizin güzel olmasını diliyorum.'

Türkiye'nin 20 yılda nereden nereye geldiğini hep birlikte gördük. Kardeşlerim, sevgili öğrenciler… Türkiye'de imam hatip lisesi hep basit bir okul olarak lanse edilmiştir. Biz bunun nedenlerini çok iyi biliriz. Şu an ana muhalefetin başındaki zat, imam hatip okullarında hangi derslerin okutulduğunu bilmiyor. Bilir misin imam hatip okullarında matematik, fizik, kimya, okutulduğunu söyledim. Saf saf duruyor. Diyor ki Kadıköy'de 6 tane imam hatip fazlaymış.

© AA / Arif Hüdaverdi Yaman Kurtulmuş: İmam hatip liseleri, demokrasi tarihinin özetidir

'Çamlıca'da o kadar büyük camiye ne gerek var?' diyorlar ya, sen bu hesabı kalkıp Kanuni'ye, Fatih'e sorsana? Bu camiadan mezun olmuş biri diyor bunu. Sen 'Bu kadar okula ne gerek var?' desene. Zavallı. Bu hesabı bir de Kanuni'ye sorsana, Fatih'e sorsana…

İmam hatiplere saldıranlar milletimizin köklerini kurutmaya çalışıyor. İmam hatipler milletimiz ile köklerimiz arasında gövdedir. Şu an 1 milyon 300 bin öğrenci potansiyeline geldik. Ama ne yazık ki bu camiadan mezun olduğu halde, "Bu kadar imam hatibe ne gerek var?" diyen zavallılar da var. Bu okulların ne anlama geldiğinin farkında değil.

28 Şubat döneminde imam hatiplerin orta okul bölümlerini kapatıp, lise bölümlerinin üniversiteye geçişini zorlaştırmaya çalışanlar bu milletin kökleriyle bağlarını koparmaya çalışanlardır. Biz bu engellerin hepsini aştık bugünlere geldik. İmam hatiplerin kapılarına kilit vurdular ama milletimizin gönlünden silemediler. Öğrenci sayısı 64 binlere düşmüştü. Tüm lise öğrenciler arasında imam hatipliler oranı yüzde 11.8 düzeyinde. Biz skordan ziyade niteliğe önem veriyoruz.

İmam hatipli olmak demek aynı zamanda dava adamı olmak ya da buna talip olmak demektir. Bunun yanında davasını hayatında da yaşayacak. En ufak savrulmada merkezi bırakıp başka yerlere kaçmayacak.

Şu anda bakıyoruz bazı yerlerde seçimlerde falan hemen anında sendika değiştirmek falan herkes bir yere savrulmaya başladı. Bu dava adamı olmak demek değil. Böyle olur mu?"