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15:56 13 Nisan 2019
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    Aydın Şengül

    İstifa eden AK Parti İzmir İl Başkanı Şengül: Başlangıcı ben yapıyorum, bu revizyonun devamı gelecek

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1412)
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    Dün akşam saatlerinde görevinden istifa ettiğini duyuran AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, "Başlangıcı ben yapıyorum bu revizyonun devamı gelecek" dedi.

    Dün akşam saatlerinde AK Parti İzmir İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyuran Aydın Şengül, konuya dair bir basın açıklaması yaptı.

    Kimseye kırgın veya kızgın olmadığını belirten Şengül, “Eleştiri yapanlar var onlara da bir şey demiyorum. Başarılı mı başarısız mıyız onu kamuoyuna bırakıyorum. Başarı varsa herkesin olsun. Başarısızlık varsa benimdir. Zor bir süreçte böyle bir görev yaptım. Hakkınızı helal edin. İzmir'i güzel günler bekliyor” dedi.

    Aydın Şengül
    © Fotoğraf : İHA
    AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül istifa etti
    'SOYER'İ TEBRİK EDİYORUM'

    “Teşkilat olarak hemen 2024'ün hesabını yaparak nasıl başarılı oluruz ona bakmalıyız” diyen Şengül, şöyle devam etti:

    “Diğer partilere de başarılar diliyorum. İzmir’de güzel, dostluk içinde bir seçim süreci yaşadık. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer'i tebrik ediyorum. Yeni seçilen 30 ilçe belediye başkanını da tebrik ediyorum. Yarın genel merkezden gelecekler. Bazı isimler geçiyor. İlçe başkanlarımızla il yönetimimiz ile görüşmeler yapılarak önümüzdeki hafta içinde büyük oranda yeni başkanımız belli olur. Sayın Cumhurbaşkanımız İzmir'den çok da umutsuz değil. İstifamı verdikten sonra kendisiyle görüştüm. Başlangıcı ben yapıyorum bu revizyonun devamı gelecek. Allah bizi nefsimizden ve egomuzdan korusun."

    Hiçbir beklenti içerisinde olmadığının altını çizen Şengül, “Aktif siyaset istemiyorum. Bundan sonra çocuklarıma daha fazla zaman ayıracağım. Kendi özel işime döneceğim” ifadelerini kullandı.

    Ahmet Türk
    © AA / Binnur Ege Gürün
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    'İLÇELERDEKİ ADAYLARIMIZ, BÜYÜKŞEHİR ADAYIMIZDAN DAHA ÇOK OY ALMIŞ'

    Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Şengül, 31 Mart'ta önce ilçelerdeki sorunları tespit edip ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

    “Kimler belediye başkanı adayı olabilir konusunda çok önceden ince eleyip sık dokuduk, teşkilatlarımızı dinledik. Bunları yakın uzak ilişkisine bakmadan, çıkar ilişkisine bakmadan en doğru kararı vermeye çalıştık. Seçim sonucunda alınan başarıda şunu gördük ki gerçekten ilçelerimizde çok doğru adaylarla yola çıktık. Yine olsa yine aynı adaylarla yola çıkardık. İlçe belediye başkan adaylarımız büyükşehir adayımızdan daha çok oy almış.

    İbrahim Karagül
    © Fotoğraf : Twitter
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    Teşkilatlarımızdan oluşan ekiplerle tek tek ilçeler tarandı. İnsanlarla birebir çalışmalar yapıldı. 17 yıldır her seçimde görev alıyorum, hiçbir seçimde kadınlarımız, gençlerimizle teşkilatımız bu kadar bütünleşmemişti. Başarı, başarısızlık ne, onu da söylemiyorum. 7 olan belediye sayımız 4'e düştü. 2014'te bölünmeden dolayı birçok ilçede belediye başkanlığı kazanmıştık. Bu sefer oylarımızı artırmamıza rağmen kaybettik. Artık baraj yüzde 30-40'larda değil artık yüzde 50'yi geçmeniz gerekiyor."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1412)
    Etiketler:
    yerel seçim, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Nihat Zeybekci, Aydın Şengül
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