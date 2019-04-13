Papağanı işkence ederek öldüren MasterChef yarışmacısı Özdemir'e dava açılmadı

© AA / Başak Akbulut Yazar İşkence yaptığı papağan ölen Murat Özdemir: Herkesten hatta Acun Ilıcalı'dan özür dilerim

Papağanına işkence yaparak öldürmesiyle büyük tepki toplayan MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir'e dava açılmadı.

İHA'nın haberine göre İstanbul Başsavcılığı 88 müştekinin bulunduğu soruşturmayı tamamlayarak, Özdemir hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Karara gerekçe olarak ‘mala zarar verme' suçunun kendi hayvanına zarar verme kapsamında kalması gösterildi. Özdemir'e yalnızca Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca para cezası verildiği kaydedildi.

HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, kararı "Hukuk bu kararı kabul ediyor olabilir ancak vicdanlar kabul etmiyor" sözleriyle değerlendirdi.

Özdemir, 17 Aralık 2018'de ‘Bahtiyar' isimli papağanına işkence yaptığı sırada çektiği videoyu paylaşmış, ardından gözaltına alınmıştı. Papağan ölürken, Özdemir'in bir süre akıl hastanesinde kalması kararlaştırılmıştı. Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) de Özdemir hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.



