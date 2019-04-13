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17:46 13 Nisan 2019
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    Canan Kaftancıoğlu

    Kaftancıoğlu: Önümüzdeki hafta başında İmamoğlu mazbatasına kavuşacak

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    Türkiye
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    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Önümüzdeki hafta başında bu süreç sona erecek, Ekrem İmamoğlu mazbatasına, 16 milyon İstanbullu da belediye başkanına kavuşacak" dedi.

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    CHP İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) Genel Başkanı Erdal Bozkurt ile yönetim kurulu üyeleri, CHP 2. Seçim Koordinasyon Merkezi'nde Canan Kaftancıoğlu'na tebrik ve destek ziyaretinde bulundu. Heyeti, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Kaftancıoğlu karşıladı.
    Mazbata Online
    mazbata online
    'Mazbata Online' oyununun yazılımcısı: İkinci bölümde yeni karakterler var

    Görüşme sonrası yaptığı açıklamada, TÜM BEL-SEN yönetimine ziyaretlerinden ve destek mesajlarından dolayı teşekkür eden Kaftancıoğlu, CHP adına yerel seçimlerin sona erdiğini, kazanılan il ve ilçelerde vadedilen projeleri hayata geçirmek ve kaybedilen yerleri gelecek seçimlerde nasıl kazanacaklarına yoğunlaşmak istediklerini anlattı.

    'YSK'YA 'BEKLEYİN DELİLLERİ DE BULACAĞIM SAKIN KARAR BAĞLAMAYIN' DENİLİYOR'

    Kaftancıoğlu, İstanbul'da seçim sonuçlarına itiraz sürecine ilişkin olarak da şunları söyledi: "Ne yazık ki iktidar partisinin bazı mensupları, sandıktan çıkan iradeyi tanımıyor, halkla inatlaşıyor. Milli iradeye saygı duymayan, oturdukları koltuktan kaybettikleri halde kalkmak istemeyenler süreci uzatıyor. Örneğin Maltepe'de tüm oyların yeniden sayılmasını talep eden MHP, bugün sayım işlemlerinin yavaşlatılması için itirazlarda bulunuyor, hatta kavga gürültü çıkarıyor. Hem yeniden sayım isteyip hem de bu sayımı engellemenin nasıl bir açıklaması olabilir. Cumhur İttifakı bugün İstanbul'da seçim sonuçlarına önce itiraz ediyor sonra da o itirazlarına sahte deliller yaratmak için süreci uzatacak girişimlerde bulunuyor. Çünkü itirazlarının hukuki dayanağı, gerekçesi, somut delili yok. Tamamen siyasal savlarla itirazlar yapılıyor. Sonra da üstü kapalı olarak Yüksek Seçim Kuruluna (YSK), 'Bekleyin delilleri de bulacağım, sakın karara bağlamayın' deniliyor. Ne yaparlarsa yapsınlar sonucun değişmeyeceğini en az bizim kadar onlar da biliyor. Artık bu milletin huzurunu kaçırmaktan, seçim gündemiyle halkın sorunlarını örtbas etmekten vazgeçin. Önümüzdeki hafta başında bu süreç sona erecek, Ekrem İmamoğlu mazbatasına, 16 milyon İstanbullu da belediye başkanına kavuşacak."

    Mazbata Online
    mazbata online
    'Mazbata Online' oyununun yazılımcısı: İkinci bölümde yeni karakterler var

    BOZKURT: YSK'YI HUKUKTAN YANA TARAF OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ

    TÜM BEL-SEN Genel Başkanı Erdal Bozkurt da YSK'yı halkın iradesine saygı duymaya ve görevini tarafsız şekilde yapmaya davet etti.

    Bozkurt, KHK ile görevlerinden uzaklaştırılanlara mazbata verilmemesini eleştirerek, şunları kaydetti: "YSK'nın 'Aday olmasında sakınca yoktur.' diye onay verdiği, çoğu da üyemiz olan kamu emekçisi adaylardan belediye başkanı ve belediye meclis üyesi seçilen onlarca kişiye mazbatasının verilmemesi açık bir hak gasbıdır. Vatandaşların seçme ve seçilme haklarının elinde alınmasıdır. YSK, bu kararlarıyla OHAL gerekçesiyle hukukun, temel hak ve özgürlüklerin askıya alınışının devam ettiğini göstermiştir. Bu kararlar hukuki değil siyasidir. Kararı kınıyoruz. YSK'yı iktidardan değil hukuktan yana taraf olmaya çağırıyoruz."

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    Etiketler:
    Mazbata, Ekrem İmamoğlu, CHP, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Türkiye
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