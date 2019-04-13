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19:33 13 Nisan 2019
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    Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkanlığında ilk kez toplandı.

    Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Yavaş başkanlığındaki ilk toplantısını yaptı

    © AA / Ali Balıkçı
    Türkiye
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    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilk Belediye Meclisi toplantısında "Benden, makamında oturan ve tek işi geleni gideni ağırlamak olan bir başkanlık göremeyeceksiniz. Belediyemizin yürüttüğü projeleri yerinde denetleyecek, kurumlarımızın vatandaşlarımızı memnun edip etmediğini sahada gözlemleyecek bir başkanlık göreceksiniz." dedi.

    Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 31 Mart seçimlerinin ardından Yavaş başkanlığında ilk kez toplandı. 

    Mansur Yavaş
    © AA / Erçin Top
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    Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Yavaş, "Geceyi gündüze katık edip yorulmadan çalışacağımıza itibar eden ve bizleri buraya gönderen Ankaralı hemşerilerimize bir kere daha yürekten teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı. 

    Ankara'yı sokak sokak bildiklerini aktaran Yavaş, şöyle konuştu: "148 Belediye meclis üyesiyle, Ankaramızın sorunlarını birlikte omuzlayacağız. Ankara’ya hizmet yolunda sizlerle yapacağım kader ve güç birliğinin nasıl hayra vesile olacağını hep birlikte görecek, süreçten alnımızın akıyla çıkacağız. Meclis üye dağılımında ağırlığın AK Parti'de olması beni hiç rahatsız etmemiştir, etmeyecek de. Çünkü buradaki tüm arkadaşlarımın, söz konusu Ankara'ya hizmet olunca, hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan, gerçekleşecek her faaliyet ve projede, Ankara için ortak irade koyacağına inancım tamdır. Kampanya sürecinde söz vermiştim. Eğer buradaki çoğunluk CHP'de olsaydı encümende ve meclis bünyesinde çalışacak olan komisyonlarda, eşit dağılımı sağlayarak, daha şeffaf ve adil çalışmanın önünü açacaktım."

    'HİÇBİR ARKADAŞIMIZA KARŞI BİR ÖN YARGIM YOK'

    "Benim Ankara’ya hizmet yolunda hiçbir arkadaşımıza karşı bir ön yargım olmadığı gibi, hiç kimsenin iyi niyetinden de şüphem yok" diyen Yavaş, vicdan ve ortak akıl eşliğinde projeleri uygulayacaklarını söyledi.

    Mansur Yavaş
    © AA / Halil Sağırkaya
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    Belediye meclis üyelerinin "kasten engel olmaya yönelik" bir tavır takınacağını kesinlikle düşünmediğini tekrarlayan Mansur Yavaş, "İnsanız ve elbette hataya düşebiliriz, yanılabiliriz. Burada birbirimizi ikaz etmek, yanlışın düzeltilmesini sağlamak, hem sağlıklı bir sistemin temel taşıdır, hem de birbirimize karşı olan sorumluluğumuzdur, borcumuzdur." dedi. 

    'NE HARAM YEMENİN NE DE HARAM YEDİRMENİN RİSKİNE DAHİ GİRMEM'

    "Olur da belediyede benim göreve getirdiğim bir arkadaşım yanlışa düşer, zulmeder, harama meyleder, hakkı korumazsa, sizler de hakkın korunması yolunda karşıma dikilmezseniz, 5 buçuk milyon hemşerimize, tüm Türkiye’ye, hem bu dünyada hem de ahirette hesap vermek zorunda kalırsınız." ifadesini kullanan Yavaş, bu ağır vebali hiçbir Meclis üyesinin üstlenmeyeceğinden ve gereğini yapacağından emin olduğunu dile getirdi.

    Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yaştan sonra, ne haram yemenin, ne de haram yedirmenin riskine dahi girecek değilim. Buna ne içinde büyüdüğüm gelenek, ne de sosyo-kültürel çevrem müsait değildir. Her şeyin kayıt altına alındığı bilişim çağındayız. Bu kayıtları 100 yıl sonra gelecek olan torunlarımızın torunları bile okuyabilecek durumda. O yüzden yapılan iyi ve kötü ne varsa, tarihe miras kalacak. Şahsen en büyük arzum, görevi bıraktığımda, arkamda hem 'herkesin başkanıydı' diye anılabilmek, hem de 'akçeli işlere bulaşmadı, kimseyi de bulaştırmadı' dedirtebilmek. Allah’tan dileğim, bunları duymak ve hiçbir arkadaşımızın istikametini bozmadığına şahit olmak. Belediyemizin kesesi diye bir şey yok. Ankara’da idare edeceğimiz kaynağı, tüm vatandaşlarımızın kesesi olarak görmek mecburiyetindeyiz."

    'DEDİĞİMİZ DEDİK ANLAYIŞINDA OLMAYACAĞIZ'

    Edinilmiş tecrübelerin ışığında yürüyeceklerini ve hiçbir alanda 'dediğimiz dedik' anlayışında olmayacaklarını vurgulayan Yavaş, "Benden, makamında oturan ve tek işi geleni gideni ağırlamak olan bir başkanlık göremeyeceksiniz. Belediyemizin yürüttüğü projeleri yerinde denetleyecek, kurumlarımızın vatandaşlarımızı memnun edip etmediğini sahada gözlemleyecek bir başkanlık göreceksiniz." diye konuştu.  

    Mansur Yavaş
    © AA /
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    Mansur Yavaş, şunları kaydetti: "Söz verdiğimiz projelerimizin hayata geçirilmesinde bu meclisten bir engelleme ve art niyet çıkacağına inanmıyorum. Zaten Ankara hizmet bekliyor ve bunlara ayıracak ne zamanımız ne de enerjimiz var. Seçim akşamı söz vermiştim tekrarlamak istiyorum, Biz Ankara’daki tüm hemşerilerimizi kardeşimiz biliyoruz. Tebessümle kardeşlerimize sarılacağız, kucaklaşacağız. Tüm Ankara’ya adil hizmet götüreceğiz. İş üreteceğiz, tencere kaynatacağız. Adaletle yönetip, liyakati baş tacı yapacağız. Kimseye işini öğretmeyeceğiz, işimizi yapacağız, sınırlarımızı bileceğiz. Gündelik siyasi polemiklerle uğraşıp, belediyeye ayırmamız gereken vakti ve kaynakları israf etmeyeceğiz. Yasalar ne derse o. Sadece işimizi yapacağız."

    AK PARTİ GRUBU: ANKARA'YA KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

    AK Parti Grubu adına söz alan Mümin Altunışık da 25 yıldır Ankara'nın muhteşem bir şehir olması çaba sarfettiklerini ve bunda başarılı olduklarını söyledi.  Ankara'ya yapılacak bütün hizmetlerde, Ankara'ya katkı sunmaya devam edeceklerini ve Ankara'yı daha ileriye güçlü bir şekilde taşıyacaklarına vurgu yapan Altunışık, şunları söyledi: "Ankara'yı daha ileriye taşıyacak projelere AK Parti Gurubu olarak daha büyük katkı vereceğiz. AK Parti olarak bugüne kadar  Ankara'nın her noktasına dokunan belediyecilik anlayışı ile hizmet ettik, Ankara'nın her köşesine dokunduk. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ankara için verdiği desteğe teşekkür ediyoruz. AK Parti hiç bir zaman partizanca tavır içinde olmamıştır. 'Ocu, şucu, bucu' olmamıştır? AK Parti hiçbir zaman yanlış işlerin merkezi olmamıştır, olmayacaktır. Biz Ankara'ya hizmet ettik, etmeye devam edeceğiz."

    CHP GRUBU: ORTAK AKILLA HAREKET EDECEĞİZ

    CHP Grubu adına konuşan Coşkun Torun ise yerel seçimlerin hizmet odaklı olduğunu hatırlatarak, "CHP olarak biz de bu anlayışla hareket edecek, siyaseti bir kenara bırakıp, Ankara için ne hizmet üretebiliriz o anlayışta olacağız. Ortak akılla hareket edeceğiz, katılımcılığın önünü açacağız, şeffaf olacağız." dedi. 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından özel uçak TUR ile saat 23.40'ta Ankara'ya geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Erdoğan'ı karşılamak üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi.
    © AA /
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    MHP GRUBU: ANKARA'YA ZAMAN KAYBETTİRECEK BİR TUTUM OLURSA KARŞISINDA DURACAĞIZ

    MHP Grubu adına söz alan Murat Ilıkan da MHP olarak kendilerine verilen sorumluluğun bilincinde olduklarını belirtirken, "Başkent Ankara'yı bir adım daha ileriye taşıyacak önerilerimizle, Ankara'nın gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz." dedi. Ilıkan, MHP olarak Ankara'ya zaman kaybettirecek bir tutum olursa, karşısında duracaklarını da söyledi. 

    İYİ PARTİ GRUBU: PARTİZANCA HAREKET ETMEYECEĞİZ

    İYİ Parti Grubu adına konuşan Adnan Beker de "partizanca hareket etmeden Ankaramıza hizmet edeceğiz." ifadesini kullandı. 

    MECLİS 1. VE 2. BAŞKANVEKİLİ SEÇİMLERİ

    Konuşmaların ardından 2 yıl süreyle görev yapacak Meclis 1. ve 2. Başkanvekili seçimlerine geçildi.

    AK Parti ve MHP, Birinci Başkanvekiliği için Fatih Ünal'ı, İkinci Başkanvekilliği için  Mehmet Yıldız isimlerini sunarken, CHP Grubu Haydar Demir ve Muzaffer Kara'yı önerdi. 

    Gizli yapılan oylama sonucunda AK Parti ve MHP gruplarının önerdiği Fatih Ünal Meclis Birinci Başkanvekili, Mehmet Yıldız ise İkinci Başkanvekili seçildi. 

    Mansur Yavaş
    © AA / Arşiv
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     Toplantıda başkanlık divanı için 4 asil 2 yedek üye de gizli oyla belirlendi. Büyükşehir Belediye Encümenine, meclis üyeleri arasından 1 yıl süre ile gizli oyla 5 üye belirlenirken, meclis ihtisas komisyonlarına da üyeler seçildi. 

    Büyükşehir Belediye Meclisi, 2018 yılı Denetim ve Faaliyet raporlarının okunup, oylanması ile devam etti. 

    Organ seçimleri öncesi, ittifaklar kapsamında belediye meclisine giren bazı üyeler, seçildikleri partilerden istifa ederek kendi partilerine geçiş yaptı. 

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