Afyonkarahisar’da dört yıl boyunca tecavüz ettiği kız kardeşlerini öldüren 21 yaşındaki ağabey Bayram Şahin tutuklandı.

Dinar ilçesine bağlı Çayüstü köyünde dün akşam 20 yaşındaki Aysel Şahin ile 16 yaşındaki kardeşi Hatice, evlerinde başlarından vurularak öldürüldü.

© Fotoğraf : Twitter 15 yaşındaki yeğenine tecavüz etti, 67 yıl hapis cezası yasa gereği 30 yıla düşürüldü

Cesetler incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, baba Nihat Şahin ile iki erkek kardeşi gözaltına alarak sorguladı. Ayrıca savcı gözetiminde, cinayette kullanılan silahın tespiti için de çalışma başladı.

Ağabeylerden Bayram Şahin, sorgu sırasında kardeşlerini öldürdüğünü itiraf etti. Şahin, cinayette kullandığı tabancayı da nereye atttığı tarif etti. Silah, eve 700 metre mesafede, toprağa gömülü olarak bulundu.

Dört yıl tecavüz edip hamile bıraktığı kız kardeşlerini tabancayla öldürdü https://t.co/ZRS6s0nvK2 pic.twitter.com/nYB64qlIn0 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 13, 2019

​Diğer yandan Aysel ve Hatice Şahin kardeşlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından Dinar Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Yapılan otopside Aysel Şahin'in 5 aylık hamile olduğu anlaşıldı.

4 YILDIR İSTİSMAR EDİYORMUŞ

Adli Tıp'tan alınan bilgiler ve çelişkili ifadelerden yola çıkan jandarma, ağabey Bayram Şahin'in Aysel ve Hatice Şahin'e 2015 yılından bu yana istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Aysel Şahin'in cinsel saldırı sonucu hamile kaldığı, iki kız kardeşin durumu anne ve babalarına anlattığı belirlendi. Bayram Şahin'in olaydan bir gün önce yaptığı plan doğrultusunda, kardeşleri Aysel ve Hatice Şahin'i tek başına öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.

İki kardeş, rahatsızlanan anne Elif Şahin’in katılamadığı törenle köyde defnedildi.