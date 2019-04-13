T24'ten Veysi Polat'ın haberine göre , Diyarbakır'da hukukçular, STK başkanları, insan hakları aktivistleri, Lice, Kulp ve Roboski katliamı davası mağdurlarının katıldığı tanıtım toplantısı, Tahir Elçi'nin hayatını anlatan kısa bir belgeselle başladı. Ardından sözlerini eşi Türkan Elçi'nin yazdığı "Gelo Çima/Neden" isimli besteyi sanatçı Hivron seslendirdi.

Burada konuşma yapan Tahir Elçi Vakfı Başkanı Türkan Elçi, kızıyla birlikte bir aile vakfı kurduklarını söyledi. Elçi, "İnsan hayatının değersizliğini dayatan, ölümleri kutsayan zihniyetin karşısında, insanların yaşam hakkının kutsallığını, insanın yegane bir varlık olduğu düşüncesini tereddütsüz savunacağımızı bir kez daha huzurlarınızda dile getirmek isteriz "dedi.

Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı kuruldu https://t.co/xKj0rni0o4 pic.twitter.com/ARQMA4UJ1f — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 13, 2019

​'HOŞGÖRÜ KÜLTÜRÜNÜ GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ'

© Sputnik / Sertaç Kayar Tahir Elçi vurulduğu yerde anıldı: Bazı görüntüler ortadan kayboldu

"Tahir'in aramızdan ayrılışından sonra Kürt, Türk, Alevi, Sünni ayırımı olmadan kendini mazlum görenlerin gösterdikleri teveccüh herkesin bir arada bulunma isteği ve bu alandaki koca boşluk vakfımızın varlık sebeplerinden biridir diyebiliriz" diyen Türkan Elçi, toplumu çatışmalı süreçlere sürükleyerek, ayrıştırıcı, savaş dilinin aksine; birlikteliğin, hukukun, ahlakın, adaletin, erdemin, nezaketin dilini hakim kılmak ve bu dille her kesimden insana ulaşarak hoşgörü kültürünü güçlendirmek istediklerini ifade etti.