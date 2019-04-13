Gaziantep’te 22 ton 239 litre sahte içki ele geçirildi

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haksız rekabetin önüne geçilmesi ve kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla çalışma başlattı.
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EKİPLER ŞÜPHELENDİKLERİ TIR'I DURDURDU
Bu kapsamda batı illerinden kente yüklü miktarda sahte içki geleceği ihbarını alan polis ekipleri, otoban doğu gişelerinde durumundan şüphelendikleri TIR'ı durdu.
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