Tuna döneminde makam odasında, Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portreleri bulunuyordu.
Mansur Yavaş, Binali Yıldırım’ın portresini kaldırdı.
Makam odasında artık Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafları bulunuyor.
CHP’li Mansur Yavaş, geçen günlerde Erdoğan’ı Rusya dönüşü Sabiha Gökçen Havalimanında karşılamaya gitmişti.
Yavaş'ın makam odasında fotoğraf detayı https://t.co/6OhNoneN9E pic.twitter.com/XlZsaAXRTb— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 13, 2019
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