Yavaş'ın makam odasında fotoğraf detayı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkanlık makam odasındaki Binali Yıldırım'ın portresini kaldırdı. Yavaş'ın odasının son halinde Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafları bulunuyor.

Millet İttifakı'nın CHP’li adayı Mansur Yavaş, mazbatasını alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başladı. Cumhuriyet'in haberine göre Yavaş, görevi Mustafa Tuna’dan aldıktan sonra bazı değişiklikler yaptı.

Tuna döneminde makam odasında, Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portreleri bulunuyordu.

Mansur Yavaş, Binali Yıldırım’ın portresini kaldırdı.

Makam odasında artık Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafları bulunuyor.

CHP’li Mansur Yavaş, geçen günlerde Erdoğan’ı Rusya dönüşü Sabiha Gökçen Havalimanında karşılamaya gitmişti.

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