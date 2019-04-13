Ankara’da 'Ateş Kuşu' festivali

Rusya Bilim ve Kültür Merkezi, Rusya-Türkiye Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında “Jar-Ptitsa” (Ateş Kuşu) adlı çocuk, gençlik ve öğrenci sanat festivaline ev sahipliği yaptı.

© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu Türkiye ile Rusya arasında hızlandırılmış patent inceleme sistemi kuruluyor

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rossotrudniçestvo Temsilciliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü desteğiyle Ankara merkezli Rus Dili Konuşan Gençler Derneği tarafından düzenlenen festivalin bugün açılışı ve ilk gün etkinliği gerçekleşti.

Festivalin açılış töreninde Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un selamlama mesajı okundu. Festivalin Rusya ve Türkiye liderleri tarafından ‘Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı' ilan edilen 2019 yılında başlamasının sembolik bir anlam taşıdığının altı çizilen mesajda, iki ülke arasındaki kültürel ve insani işbirliğinin bu festival ile daha da pekişeceği vurgulandı. Rossotrudniçestvo Ankara Temsilciliği Başkanı Enver Şeyhov ve Rus Dili Konuşan Gençler Derneği Başkanı Evgeniya Şarlak da misafirleri ayrıca selamladı.

Festivalin ilk gününde Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul dahil olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen yüzü aşkın katılımcı şarkı, enstrüman çalma, tiyatro ve resim kategorilerinde yarıştı.

Festivalin nihai gösterisi ise 18 Mayıs 2019 tarihinde dans kategorisinde yeteneklerini sergileyecek adayların katılımıyla Devlet Tiyatroları Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.