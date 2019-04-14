Açık cezaevinden izne çıktığı gün hırsızlık yapmış

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını Ahmet A. (23), Önal G. (57) ve Mehmet Ş'nin (40) gerçekleştirdiğini tespit etti.
Zanlılardan Ahmet A. ile Önal G, evlerinde gözaltına alındı. Şüpheli Mehmet Ş'nin ise açık cezaevinde olduğu, izinli çıktığı gün hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.
Zanlıların evlerinde yapılan aramada yaklaşık 50 kilogram ağırlığında 200 metre bakır kablo ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet A. ile Önal G, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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