Mansur Yavaş’ın yetkileri, AK Parti ve MHP belediye meclis üyelerince kısıtlanmak istendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, belediye meclisinde muhalefetin başkanın bazı yetkilerinin kısıtlanmasını öngören teklifini iade etti.

Büyükşehir belediye meclisi, seçimin ardından ilk kez bugün Yavaş başkanlığında toplandı. Mecliste bazı üyeler, belediye başkanının, belediye ve iştiraki şirketleri üzerindeki bütçe ayarlama dahil bir takım yetkilerini kısıtlamak istedi.

Yavaş, kürsüdeki konuşmasında, şirketler üzerindeki şahsi yetkilerinin meclise devredilmesi öngörülen önergeyi reddederek oturumu kapattı.

25 yıldır Bld. Başkanınca kullanılan yetkiyi şimdi Belediye Meclisi'ne almak istediler reddettim.

Tümü zarar eden şirketlerdeki yönetim kurullarının göreve devam etmesini istemek hangi ihtiyacın sonucudur?

Ankaralının şahsıma verdiği yetkiyi hakkıyla kullanmaya devam edeceğim. pic.twitter.com/mn1UvxhbUc — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 13 Nisan 2019

Belediye meclisinde AK Parti ile MHP'li üyeler çoğunlukta.