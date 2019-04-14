Tuzla Piyade Okulu'nda yangın

Tuzla Piyade Okulu yerleşkesindeki bir binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sonucu söndürüldü.

© AA / Ahmet Kara Tarihi okul binasında yangın çıktı

Alınan bilgiye göre, Piyade Okulu yerleşkesi içerisindeki 2 katlı vardiya yatakhanesinin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yatakhaneler boşaltılırken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 4 askerin dumandan etkilendiği, bir askerin de vücudunda hafif dereceli yanıkların meydana geldiği bildirildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan askerlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Binada hasara sebep olan yangının, çıkış sebebi araştırılıyor.