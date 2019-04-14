Tunç Soyer, Asya, Amerika ve Avrupa’da 'İzmir ofisleri' açacak

İzmir ofislerimiz ile ayakkabıcılık sektörü ürünlerini, 12 ay, 365 gün Avrupa, Amerika ve Asya'da tanıtma imkânını yaratmaya çalışacağız. Bunu 2019 yılı içinde mutlaka gerçekleştireceğiz. Bir Shoexpo'ya giderken çok daha fazla altlık hazırlamış, çalışma yapmış olacağız. 2020 hedefimiz 2019'dakinin çok üstüne çıkacak" dedi. Türkiye ayakkabı sektörünün büyümesi için gereken desteği vereceklerini de vurgulayan Soyer, "Bu kadar ekonomik, uluslararası, siyasi krizler yaşanırken sizler üretmeye, ihracatta var olmaya, uluslararası rekabette öne çıkmaya devam ediyorsanız, bu kentin yöneticileri olarak bizim asli görevimiz sizin önünüzü açmaktır. Sizin büyümenize destek olmaktır. Bunu canla, başla, aşkla yapmaya hazırız" diye konuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)