Tunç Soyer, Asya, Amerika ve Avrupa’da 'İzmir ofisleri' açacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’i dünya kentleri arasında öne çıkarmak ve tanıtımını yapmak için Asya, Amerika ve Avrupa’da “İzmir ofisleri” açacaklarını söyledi.

Gelecek günlerde gerçekleştirilecek 45. İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı (Shoexpo) öncesi sektör temsilcileriyle bir araya gelen Soyer, "Bir sektörün, fiyat kalite dengesiyle sektörel anlamda rekabetini artıracak çalışmalar yapması bir yana; o sektörün hangi kentte filizlendiği bir başka önem taşıyor.

İzmir ofislerimiz ile ayakkabıcılık sektörü ürünlerini, 12 ay, 365 gün Avrupa, Amerika ve Asya'da tanıtma imkânını yaratmaya çalışacağız. Bunu 2019 yılı içinde mutlaka gerçekleştireceğiz. Bir Shoexpo'ya giderken çok daha fazla altlık hazırlamış, çalışma yapmış olacağız. 2020 hedefimiz 2019'dakinin çok üstüne çıkacak" dedi. Türkiye ayakkabı sektörünün büyümesi için gereken desteği vereceklerini de vurgulayan Soyer, "Bu kadar ekonomik, uluslararası, siyasi krizler yaşanırken sizler üretmeye, ihracatta var olmaya, uluslararası rekabette öne çıkmaya devam ediyorsanız, bu kentin yöneticileri olarak bizim asli görevimiz sizin önünüzü açmaktır. Sizin büyümenize destek olmaktır. Bunu canla, başla, aşkla yapmaya hazırız" diye konuştu.