'Sene başından bu yana, 3 bin 500’den fazla sığınmacı Türkiye’den Suriye’ye döndü'

Suriye Göç ve Pasaportlar İdaresi’nden bir kaynağın aktardığı bilgiye göre Suriyeli sığınmacılar, Türkiye sınırından ülkelerine dönmeye başladı, Keseb Sınır Kapısı’ndan yılbaşından bu yana 3 bin 500’den fazla sığınmacı dönüş yaptı.

© AA / Evren Atalay Bakan Soylu: 318 bin 500 Suriyeli geri döndü

Suriye Göç ve Pasaportlar İdaresi'nden bir kaynak, Al-Watan gazetesine açıklamasında, Keseb Sınır Kapısı'ndan yılbaşından bu yana 3 bin 500'den fazla kişinin Suriye'ye döndüğünü belirtti.

Yetkili, "Yılbaşından bu yana 3 bin 610 Suriyeli Lazkiye'nin kuzeyindeki Keseb Sınır Kapısı'ndan dönüş yaptı. Geçen hafta 327 kişi döndü, her gün yaklaşık 20-30 kişi geliyor" diye konuştu.

Sınır kapısının sadece kısmen açık olduğunu söyleyen yetkili, Türk tarafının bu kapıdan sadece ülkelerine dönmek isteyen Suriyelileri bıraktığına, dönenlerin sayısının giderek arttığına dikkat çekti.

RUSYA: ÜÇ BÖLGEDE ATEŞKES İHLALİ OLDU

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de militanların son 24 saat içinde Lazkiye, İdlib ve Halep bölgelerinde ateşkesi ihlal ettiklerini duyurdu.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Viktor Kupçişin, basın toplantısında Suriye'de militanların son 24 saat içinde Lazkiye, İdlib ve Halep bölgelerinde ateşkesi ihlal ettiklerini açıkladı.

Yasadışı silahlı grupların İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde ateşkes ihlallerine devam ettiklerini belirten Kupçişin, "Son 24 saat içinde militanlar, Lazkiye'nin Safsafa ve Cubb el Mgara ilçelerinde, İdlib'in Ebu Ömer (2 kez) ilçesinde ve Halep'in Tel-Hamra ve Hara ilçelerinde ateşkes ihlalinde bulundu" ifadelerini kullandı.

Merkezin Suriye'deki altyapı yenileme çalışmalarına yardım ettiğini söyleyen Kupçişin, şimdiye kadar toplam 31 bin 545 konutun, 156 sağlık ve 843 eğitim kurumunun yenilendiğini, 1031,1 kilometre otoyol onarım çalışmalarının yapıldığını vurguladı.

İnsani felaketin önlenmesi için sığınmacıların Tanf bölgesinden sürekli ikamet yerlerine dönebilmeleri amacıyla Celeb koridoruyla mobil geçiş kontrol noktasının devreye alındığını hatırlatan Kupçişin, bu noktaya özel olarak oluşturulmuş otobüs konvoylarının gönderildiğini, Suriye yönetiminin sığınmacıların güvenliğini ve belge yenileme kolaylığı garantisi verdiğini kaydetti.