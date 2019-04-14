İktisatçı Mustafa Sönmez gözaltına alındı

İktisatçı-yazar Mustafa Sönmez, gözaltına alındı. Gazeteci Ayşenur Arslan, Sönmez'in sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu.
Arslan, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajda, "Mustafa Sönmez Türkiye uyurken bu sabaha karşı 3.50’de gözaltına alındı. Vatan Emniyet’e götürüldü. Gerekçe 'sosyal paylaşımlar'" dedi.
Mustafa Sönmez TÜRKİYE UYURKEN bu sabaha karşı 3.50’de gözaltına alındı. Vatan Emniyet’e götürüldü. Gerekçe “sosyal paylaşımlar”!— Ayşenur Arslan (@AysenurArslantv) April 14, 2019
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