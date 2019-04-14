Valilik ve kaymakamlıklardaki Açık Kapı bürolarına 104 bin başvuru

İçişleri Bakanlığı, vatandaş memnuniyetini arttırmak ve sorunlara çözümler üretebilmek amacıyla, valilik ve kaymakamlıklarda hayata geçirilen Açık Kapı bürolarına, bugüne kadar toplam 104 bin başvuru yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, devletle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişim, güven ve vatandaş memnuniyetini arttırmak, uzun süredir devam eden sorunlara çözümler üretebilmek ve yapılan başvuruların sonuçlandırma sürelerini hızlandırmak amacıyla 2017 yılında Açık Kapı Projesi hayata geçirildi. İlk aşamada 81 il valiliği ile İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde 48 ilçe kaymakamlığında faaliyete geçirilen Açık Kapı büroları, ikinci aşama olarak bu yıl 112 ilçe kaymakamlığında daha açılması hedefleniyor.

Faaliyete başladığı günden bugüne kadar Açık Kapı bürolarına toplam 104 bin başvuru yapıldı. Bu başvuruların 99 bin 533’ü sonuçlandırıldı. 2019 yılında Açık Kapı bürolarına toplam 38 bin 297 vatandaş başvurusu geldi.Bu başvuruların 34 bin 180’i sonuçlandırıldı.

Vatandaşlar valilik ve kaymakamlıklara gelerek, burada bulunan personel ile yüzü yüze görüşerek başvuru yapabiliyor. Aynı zamanda "www.acikkapi.gov.tr" web sitesi ile iOS ve Android telefonlardan indirilen Açık Kapı Mobil uygulaması üzerinden de başvurulabiliniyor. Başvurular, Açık Kapı yazılım sistemine kaydedildikten sonra içeriğine göre sistem üzerinden ilgili kurumda görevlilere yönlendiriliyor. 7 iş günü içerisinde ilgili kurumlardan gelen cevaplar vatandaşlara iletiliyor. Vatandaşlar sürecin her aşamasını başvuru numarasıyla internet üzerinden veya mobil telefonuyla takip edebiliyor.

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Açık Kapı Bürolarına valilik/kaymakamlık hizmetleri, emniyet ve güvenlik hizmetleri, uyuşturucu ile mücadele, sosyal hizmetler, eğitim, yerel yönetimler, sağlık gibi konularda başvurular yapılabiliyor. Konusunda uzman Açık Kapı personeli, Vali ve Kaymakamlar ile İçişleri Bakanlığı'nca merkezden takip ediliyor.