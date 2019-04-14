İmamoğlu: Kimin mazbatasını kime vermiyorsunuz?

Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, "Boş gündemlerle bizi meşgul edenlere söylüyorum, gerçeklere dönelim. Bir yerel seçim yaşadık, 'Mazbatayı vermem de vermem.' Kimin mazbatasını kime vermiyorsunuz?" ifadelerini kullandı. İmamoğlu, Fenerbahçe-Galatasaray maçını izleyecek olması nedeniyle yapılan eleştirilere, "Galatasaray ve Fenerbahçe bu şehrin takımı değil mi? Gideceğim kardeşim. Bu kadar net" yanıtını verdi.

Esenyurt'ta halka seslenen İmamoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Bu seçimden dolayı insanları başkalaştırmaya çalışıyorlar. Neymiş efendim '15 bin oyla seçilir miymiş?' '1 oyla bile seçilir' dediler. Bazı insanlar var 1 oyla bile seçilse milletini birleştirir.

- Neymiş, 'İmamoğlu neden maça gitmiş?' Gideceğim kardeşim. Galatasaray bu şehirin takımı değil mi? Fenerbahçe bu şehrin takımı değil mi? Gideceğim kardeşim. Bu kadar net,

- Süreci uzatmayın kardeşim. Süreci uzattıkça sıkıntıya giriyorsunuz. Problem çıkıyor. Yav kardeşim verin mazbatayı bakalım işimize.

- Kuşmuş, pelikanmış beni ilgilendirmiyor. Kimsenin başarısız oldu diye bu milletin geleceğini sıkıntıya sokma hakkı yoktur. Bu millet adına size hizmet etmek için benden kaçsa ben kovalarım kardeşim. O kapıyı kilitlese ben bacadan girerim. Sayın Cumhurbaşkanı ile çok iyi anlaşır diye korkuyorlar.

- Boş gündemlerle bizi meşgul edenlere söylüyorum, gerçeklere dönelim. Bir yerel seçim yaşadık, 'Mazbatayı vermem de vermem.' Kimin mazbatasını kime vermiyorsun? Millet mazbatayı vermiş. Sen uygun görsen ne olur, görmesen ne olur?

- Yüksek Seçim Kurulu’na sesleniyorum. Sizin kapınızı anlamsız yere çalanlara kapınızı kapatın. Görevinizi yapın, bizi normalleştirin. Bizi dünyaya rezil etmeyin. Yolumuzu açın demokrasimizi güçlendirin.